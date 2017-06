Jamaika Koalition und Müsliriegel · Der außerordentliche Landesparteitag der CDU am Freitag, den 23.6.2017 in Neumünster stand unter der Überschrift „Das Ziel verbindet“. Der Landesvorsitzende und Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten Daniel Günther legte den über 230 anwesenden Mitgliedern die Beratung und Beschlussfassung des Koalitionsvertrages für die Jamaika-Koalition vor.Ein außergewöhnlicher Einstieg gelang der Tagungspräsidentin und Kreisvorsitzenden Anette Röttger. Sie hatte eigens für diese Veranstaltung ein neues Produkt aus Lübeck im Gepäck. Auf der Suche nach bereits bestehenden Verbindungen zwischen Ökologie und Ökonomie in der Hansestadt, war sie in der Ernährungswirtschaft auf die Firma Brüggen gestoßen, die nicht nur Handelsbeziehungen mit Jamaika pflegt, sondern auch Müsliriegel produziert und den Delegierten nun die Kokos-Müsli-Riegel in Jamaika-Umverpackung spendierte.

Die Müsliriegel hatten an diesem Abend Symbolcharakter: Zunächst waren derartige Riegel auf einem Landesparteitag der CDU eher ungewöhnlich, wurden dann aber schnell zum Produkt des Abends. 8 Müsliriegel in Umverpackung der Jamaika-Landesfarben Schwarz Gelb Grün für das neue Dreierbündnis lagen für alle Teilnehmer zusammen mit den Tagungsunterlagen auf den Plätzen. Kreisvorsitzende Anette Röttger brachte die Delegierten in Neumünster damit nicht nur „auf den Geschmack“ sondern führte auch einleitend in ihrem Grußwort für die Hansestadt aus, dass es beim Müsli immer auf jede einzelne Komponente und damit auf den Kern ankomme. Jede einzelne Komponente sei wertvoll und zertifiziert und erst die besondere Mischung mache das Produkt einzigartig. Über den Geschmack dürfe man wie immer gern streiten. Müsliriegel gehören zu den eher jungen Produkten, sie kämen inzwischen aber auch bei der älteren Generation gut an, sie seien handfest und handlich zugleich, gut verdaulich und sogar für Allergiker geeignet, so die Tagungspräsidentin.

Der Koalitionsvertrag fand nach einer Aussprache einstimmige Zustimmung der Delegierten. Für Daniel Günther war es ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in das Amt des Ministerpräsidenten. Die Wahl findet am Mittwoch, den 28.6.2017 statt. Die Kreisvorsitzende Anette Röttger wird dabei sein. Welches Symbol Sie dem neuen Ministerpräsidenten dann aus Lübeck überreicht, wird noch nicht verraten.