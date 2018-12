Wien (ots) – APA-Gremien bestellten Johannes Bruckenberger zum Chefredakteur der Nachrichtenagentur – Katharina Schell verantwortet künftig Bereich „Digitale Innovation“ – Klemens Ganner erhält Prokura Personelle Weichenstellungen für die österreichische Nachrichtenagentur-Gruppe wurden heute, Dienstag, in den Gremiensitzungen der APA – Austria Presse Agentur beschlossen. Johannes Bruckenberger, derzeit stv. Chefredakteur und Leiter des Ressorts Innenpolitik, wurde mit Wirkung 1. Jänner 2019 zum neuen APA-Chefredakteur bestellt. Er folgt damit auf Michael Lang, der sich mit Jahresende 2018 aus der Chefredaktion zurückzieht. Bruckenberger wird seine Aufgabe in enger Kooperation mit Katharina Schell erfüllen, die innerhalb der Chefredaktion die Digital- und Innovations-Agenden verantworten wird. Der Vorsitzende der APA-Geschäftsführung, Clemens Pig, sieht mit den Neubesetzungen in der Chefredaktion auch zukünftig den höchstmöglichen Qualitäts- und Innovationsanspruch an eine unabhängige Nachrichtenagentur im Eigentum der Medien gesichert: „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem neuen Führungsduo die ideale Besetzung finden konnten. Johannes Bruckenberger gilt seit vielen Jahren als Garant für professionellen und unabhängigen Qualitätsjournalismus und Katharina Schell bringt unter anderem durch ihre schon bisher tragende Rolle im APA-medialab optimale Qualifikationen für neue zukunftsweisende journalistische Formate und Anforderungen ein.“ Dass die Eigentümerversammlung die Anträge der Geschäftsführung für interne Besetzungen einstimmig bestätigt hat, sieht Pig zudem als „wichtiges Zeichen der internen personellen Kraft und der redaktionellen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit der APA-Gruppe“. Weitere Personalia innerhalb der APA-Gruppe: Klemens Ganner, Geschäftsführer von APA-DeFacto, wurde ebenso mit Wirkung 1. Jänner 2019 zum Leiter des Geschäftsfeldes Informationsmanagement bestellt, welches das Medienbeobachtungs- und Datenbankunternehmen APA-DeFacto sowie den Verbreitungsdienst für Presseaussendungen APA-OTS umfasst. APA-OTS erhielt kürzlich mit Julia Wippersberg eine neue Geschäftsführung. Ganner wurde zudem die Prokura der APA eG erteilt. „Als Schlüsselunternehmen des heimischen Informationswesens schafft es die APA seit Jahren, die beständigen und hohen Grundsätze des journalistischen Handwerks mit den laufend neuen Anforderungen des digitalen Wandels in Einklang zu bringen. Wir sind überzeugt, dass die APA mit diesen neuen personellen Besetzungen auch weiterhin die redaktionelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Nachrichtenagentur-Gruppe garantieren kann und gratulieren sehr herzlich zu den erfolgten Bestellungen“, bekräftigen APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz (Moser Holding) und der stv. APA-Aufsichtsratsvorsitzende Markus Mair (Styria). Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Personalentscheidungen erfolgten einstimmig. Über APA – Austria Presse Agentur Die APA – Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum 12 österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und drei hundertprozentigen Tochterunternehmen zusammen und deckt die Geschäftsfelder Nachrichtenagentur, Informationsagentur und Technologieagentur ab. Die Redaktion sorgt für Echtzeit-Nachrichtendienste in Wort, Bild, Grafik, Audio und Video. Die APA erfüllt ihre Aufgaben unabhängig von Staat, Regierung und Parteien nach den Geboten von Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Ausgewogenheit sowie unter Vermeidung jeglicher Einseitigkeit und Parteinahme. Link zu den Biografien: https://www.apa.at/Site/Biografien.de.html Kontakt: APA – Austria Presse Agentur Petra Haller Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.: +43 (0)1 360 60-5710 petra.haller@apa.at http://www.apa.at Original-Content von: APA – Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell

