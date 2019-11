New York / Berlin (ots) – Der Jüdische Weltkongress (WJC) begrüßt ein Umdenken der Bundesregierung, die vom Iran geförderte Terrormiliz Hisbollah in Deutschland zu verbieten. Weiterhin fordert der Jüdische Weltkongress die EU und alle Europäischen Länder auf, die Hisbollah ebenfalls zu verbieten. Ronald Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, erklärte: Wir sind froh, dass die Bundesregierung die Hisbollah in ihrer Gesamtheit verbieten will, denn es ist höchste Zeit, dass dieser längst überfällige und offensichtlich notwendige Schritt gegangen wird. Die Hisbollah ist eine der schlimmsten Terrororganisationen weltweit. Sie nutzt Deutschland nicht nur als Rückzugsraum und um Geld zu sammeln, sondern traut sich mittlerweile auch mit ihren Anhängern in die Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Demonstrationen in Berlin. Als verlängerter Arm des iranischen Regimes ist die Hisbollah eine unmittelbare Gefahr für Juden in Deutschland, aber auch für die Sicherheit allgemein. Man kann nicht tolerieren, dass mehr als 1.000 fanatische Funktionäre ungehindert ihren Geschäften nachgehen, Menschen aufhetzen, eine Drohkulisse schaffen und Straftaten vorbereiten. Wir vertrauen darauf, dass die Bundesregierung, nach dem Verbot umgehend die Strukturen der Hisbollah in Deutschland auch faktisch auflöst und ihre Rädelsführer strafrechtlich verfolgt werden. Das Verbot darf nicht das Ende der Maßnahmen sein, sondern muss den Anfang einer konsequenten Anti-Terror-Politik markieren. Auch die EU und alle Mitgliedsländer sollten sich dem Verbot anschließen. Die bisherige, künstliche Unterscheidung zwischen politischem und militärischem Arm der Hisbollah geht an der gefährlichen Realität vorbei. Über den Jüdischen Weltkongress: Der World Jewish Congress (WJC) ist die internationale Organisation, die jüdische Gemeinschaften in 100 Ländern gegenüber Regierungen, Parlamenten und internationalen Organisationen vertritt. Pressekontakt: In Deutschland: Andreas Scheuermann Email: office@leadership-communications.eu Tel: +49 177 5057300 Weltweit: Aliyana Traison Director of Public Relations World Jewish Congress Email: aliyana.traison@wjc.org Tel: +1-917-244-9660 www.worldjewishcongress.org Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137488/4453632 OTS: World Jewish Congress (WJC) Original-Content von: World Jewish Congress (WJC), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de