Erfolg für Lübecker Unternehmen bei bundesweiter Studie · Bestnoten für Junge als Ausbildungsbetrieb · „Junge Die Bäckerei“ gehört als Testsieger zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. Das bestätigt eine Studie von „Deutschland Test“ und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money, bei der 20.000 der bundesweit mitarbeiterstärksten Unternehmen befragt wurden.„Für uns ist diese Auszeichnung Anerkennung und Ansporn zugleich“, sagt Marion Nagel, Leiterin Aus- und Weiterbildung bei Junge. „Anerkennung, weil unsere leidenschaftliche Nachwuchsarbeit auch extern als der richtige Weg gesehen wird. Ansporn ist es, unsere Ausbildungsanstrengungen weiter zu optimieren.“ Denn qualifiziertes Personal sei nun einmal eine der tragenden Säulen des Familienunternehmens.

Um die Ausbildungsqualität der Unternehmen beurteilen zu können, wurden im Rahmen der Studie fünf Teilaspekte beleuchtet. So wurden nicht nur die strukturellen Daten ermittelt, sondern auch nach Ausbildungserfolg, Ausbildungsvergütung, Ausbildungsquote sowie nach zusätzlichen Azubi-Angeboten gefragt. „Es hat sich gezeigt, dass wir in allen Bereichen gut bis sehr gut aufgestellt sind“, freut sich Marion Nagel.

Aktuell beschäftigt Junge 134 Azubis in den verschiedenen Ausbildungsberufen. Dazu gehören (männlich und weiblich) Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Fachmann für Systemgastronomie, Kaufmann für Büromanagement, Bäcker, Konditor und Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.

Außerdem gibt es noch ein besonderes Angebot, das sich speziell an Abiturienten richtet: drei Abschlüsse in 33 Monaten. Es beginnt mit einer verkürzten Ausbildung zum Systemgastronom, dann folgt die Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt im Gastgewerbe und die Ausbildereignung. Am Ende steht dann Abschluss auf Bachelorniveau und ein klarer Karriereplan als Führungskraft.

„Auch alle anderen Azubis profitieren von unserer Übernahmegarantie. Wer Leistung bringt und übernommen werden will, dem stehen bei uns alle Türen offen“, erklärt Marion Nagel. Durchschnittlich 80 Prozent nutzten bei Junge diese Chance.

Bildtext:

Laut einer bundesweiten Studie gehört Junge zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben. (Foto: Junge Die Bäckerei.)