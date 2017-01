Junge Union nominiert Birte Glißmann als fünfte JU-Direktkandidatin – Am vergangenen Wochenende fand auf Schloss Noer das Wahlkampf-Camp der Jungen Union Schleswig-Holstein statt. 150 JUler trafen sich, um sich in verschiedenen Workshops auf den Wahlkampf vorzubereiten. Auch wurde der Entwurf des CDU-Wahlprogramms intensiv diskutiert. Der Schleswig-Holstein-Rat der Jungen Union beschloss dazu über 100 Änderungsanträge. Außerdem wurde Birte Glißmann als fünfte JU-Direktkandidatin nominiert. Birte Glißmann ist 23 Jahre alt, Diplom-Juristin und kandidiert im Wahlkreis Elmshorn. In den vergangenen Monaten wurden bereits Tobias Loose (Kiel-West), Floriana Igrishta (Kiel-Ost), Lukas Kilian (Stormarn-Süd) und Ole Plambeck (Segeberg-West) nominiert. Nach aktuellen Umfragen haben 3 der 5 JU-Kandidaten sehr gute Chancen, ihre Wahlkreise direkt zu gewinnen. Mindestens ein weiterer JU-Kandidat kann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Listenmandat rechnen.

Dazu erklärt der Landesvorsitzende der Jungen Union Schleswig-Holstein, Tobias Loose: „Das große Interesse am Wahlkampf-Camp der Jungen Union in Noer hat deutlich gemacht, dass wir für den anstehenden Landtagswahlkamp hoch motiviert sind. Wir als Junge Union stehen hinter Daniel Günther. Zusammen mit ihm und der CDU wollen wir den nächsten Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein stellen. Gemeinsam werden wir die nächsten Wochen intensiv für den Regierungswechsel kämpfen.