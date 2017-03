Junge Union Schleswig-Holstein setzt Zeichen für bessere Bildungspolitik – In der kommenden Woche beginnt für die schleswig-holsteinischen Schüler ein neues Halbjahr. Zeit für die traditionelle und landesweite Stundenplan-Verteilaktion der Junge Union und der Schüler Union Schleswig-Holstein.

Dazu erklärt der JU-Landesvorsitzende Tobias Loose: „In der kommenden Woche werden zahlreiche Mitglieder der Jungen Union und der Schüler Union Stundenpläne vor Schulen im ganzen Land verteilen. Damit wollen wir den Schülern einerseits eine erste Hilfe für eine gute Schulorganisation an die Hand geben und zum anderen zeigen, dass Bildung eines unserer zentralen Anliegen ist. Derzeit fällt an Schulen extrem viel Unterricht aus. Schulministerin Ernst konnte in ihrer Amtszeit keine Verbesserung erreichen. Das muss dringend geändert werden. Als Junge Union setzen wir uns für eine 110%-Unterrichtsversorgung ein, damit auch Krankheitsausfälle und andere Abwesenheiten von Lehrern keine Auswirkungen auf den Unterricht haben. Gleichzeitig sind viele Lehrer aufgrund unterschiedlichster Anforderungen überlastet. Wir stehen für eine individuelle Förderung und aus diesem Grund auch für ein differenziertes Schulsystem. Nur so können die unterschiedlichsten Begabungen eines jeden Kindes gefördert werden und der Weg für ein erfolgreiches Leben geebnet werden. Wir fordern, den Schularten wieder klare Profile zu geben.

Weiterhin setzen wir uns für Informatik als Pflichtfach ein. Auch die Stundentafel muss mit der Zeit gehen und Kinder auf die Zukunft optimal vorbereiten. Nicht nur Informatik, sämtliche MINT-Fächer müssen gestärkt werden und Schülerinnen und Schülern begeistert beigebracht werden. Nur so schaffen wir es, dass Grundsteine gelegt werden und wir in den naturwissenschaftlichen-mathematischen Berufen ausreichend Nachwuchs haben.“