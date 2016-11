Junge Union unterstützt Kandidatur von Birte Glißmann – Birte Glißmann, stellv. Landesvorsitzende der Jungen Union Schleswig-Holstein und Kreisvorsitzende der Jungen Union Pinneberg, hat ihre Bereitschaft erklärt, sich um die Landtagskandidatur im Wahlkreis 21 – Elmshorn zu bewerben. In dem Wahlkreis wird eine Nachwahl des CDU-Landtagskandidaten notwendig, da der bisherige Kandidat Michael von Abercron am vergangenen Wochenende für den Bundestagswahlkreis 7 – Pinneberg nominiert wurde.

Dazu erklärt der Landesvorsitzende der Jungen Union Schleswig-Holstein Tobias Loose: „Birte Glißmann führt mit großem Erfolg den aktivsten Kreisverband der Jungen Union Schleswig-Holstein seit mehreren Jahren in Pinneberg. Sie hat bewiesen, dass sie nicht nur junge Menschen für Politik begeistern kann. Gerade in der Innenpolitik hat sie als Juristin bereits mehrfach Anstöße gegeben, die auch in unsere Landespartei gewirkt haben. Für die Junge Union, für die CDU Schleswig-Holstein aber eben auch für Schleswig-Holstein selbst wäre es ein großes Glück, wenn Birte Glißmann Mitglied des nächsten schleswig-holsteinischen Landtags wäre. Daher unterstützen wir mit ganzem Herzen und voller Überzeugung ihre Kandidatur im Landtagswahlkreis 21 – Elmshorn.“

Birte Glißmann wäre die fünfte CDU-Direktkandidaten aus den Reihen der Jungen Union. Nominiert sind bereits Tobias Loose (Kiel-West), Ole Plambeck (Segeberg-West), Lukas Kilian (Storman-Süd) und Floriana Igrishta (Kiel-Ost).

„Der schleswig-holsteinische Landtag braucht dringend eine Verjüngungskur. Das jüngste Mitglied der CDU-Landtagsfraktion ist aktuell 41 Jahre alt. Verbesserungsfähig ist auch das Angebot an weiblichen Kandidatinnen. Daher freuen wir uns sehr, dass die Junge Union auch ohne Quoren junge, dynamische und eben auch weibliche Kandidaten für die Landtagswahl aufbieten kann“, so Tobias Loose abschließend.