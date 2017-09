Justizministerin Sütterlin-Waack würdigt Rolle der Kreise – Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack hat dem Kreis Schleswig-Flensburg zum 150jährigen Bestehen gratuliert. Während einer Feierstunde am 8. September im Oberlandesgericht in Schleswig sagte sie: „150 Jahre nach der Einführung einer Kreis-Struktur in Schleswig-Holstein,

43 Jahre nach der Zusammenlegung der Kreise Flensburg-Land und Schleswig kann man nur zu einem Urteil gelangen: Die Landkreise in Schleswig-Holstein sind nicht wegzudenken! Sie sind wichtig, sie sind systemimmanent. Sie haben sich bewährt und sie schaffen die Voraussetzungen, subsidiär zu handeln. Die Landkreise stellen eine tragende Ebene unter dem Dach des föderalen Staatsaufbaus der Bundesrepublik dar“, so Sütterlin-Waack.