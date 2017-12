Hornstein (ots) – Nach 2-jähriger Entwicklung wurden mit heutigem Tag die ECE Prüfungen zur Zulassung unseres E Busses auf technischer Basis NISSAN E NV 200 positiv für 2 Varianten abgeschlossen. Der erste Elektrobus wurde bereits an die Stadtwerke GÖTTINGEN ausgeliefert. ABS und ESP wurden für die neuen Varianten adaptiert. Weiters wurden entsprechend der Fahrzeugkategorien die neue selbsttragende Leichtbaukonstruktion inkl. der Achslasten in Verbindung mit der Dachbatterie den Gesamtgewichten angepasst. Zusätzlich wurde ein Range Extender mit Solarpanels mit großer Leistung der Firma DAS Energy Wr. Neustadt (Diamond Aircraft) und Pufferbatterien der Firma E Box Hartner Köflach verbaut. Ein unabhängiges CANBUS System für Nebenverbraucher (THOREB) wurde ebenfalls entwickelt. Damit können Verbraucher wie Beleuchtung, Klimatisierung, Matrixanlagen, Türen etc. mit ca. 4 KW/h Tagesleistung getrennt von der NISSAN Hochvoltbatterie (360 V) betrieben werden. Durch diese Maßnahme stehen 4KW/h mehr an Fahrleistung zur Verfügung und die Nissan Stromversorgung wird nicht zusätzlich belastet. Europaweit einzigartig, bietet K-Bus nun: * Einen Bus homologierbar in 100% Niederflurbauweise * Kategorie M1 3500kg Ges Gew für 9 Personen inklusive Rollstuhlplatz für die Führerscheinklasse B * Kategorie M2 Klasse A für gesamt bis ca. 23 Personen inklusive Rollstuhlplatz und Fahrer als 100% Niederflurbus mit einem Gesamtgewicht von 4200 kg * Das Leergewicht unserer Varianten inklusive Batterie ist unter 2500 kg Die verwendete Serien E Technik des NISSAN NV 200 ist derzeit mit einer 24 KW/h Batterie (360 Volt) verfügbar. Ab 2018 ist eine 40 KW/h Batterie lieferbar. Der Bus ist an jeder Schnellladestation nachladebar oder auch während der Nachtstunden über ortsübliche Steckverbindungen. Die Reichweite wird für das Serienfahrzeug seitens Nissan mit rd. 160km angeben. Durch eine 30-40-minütige Schnellladung mittels dem Standard CHADEMO ist eine Reichweiten Verlängerung von rd. 100 km möglich. Tagesleistungen von 200-300 km sind somit problemlos möglich. Weitere Busse sind in Produktion. Rückfragehinweis: Stefan Kutsenits 0043 644 2025230 sk@k-bus.at, www.k-bus.at ZENTRALE und Vertrieb Prokurist Matthias Mazuheli 0043 664 8369843, mm@k-bus.at, www.k-bus.at WERK und Produktion Prokurist Marjan Kozel 00386 31 351602, mk@k-bus.at, www.k-bus.at Vertrieb Deutschland Georg Bergmann 0049 171 8054343, info@fibebus.de, www.k-bus.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30727/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT *** Original-Content von: K-Bus GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de