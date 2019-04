Houston (ots/PRNewswire) – Kaneka Americas Holding, Inc. ist stolz darauf, die Schaffung der neuen Biopolymers Division mit Hauptsitz in Houston bekannt geben zu dürfen. Kanekas PHBH ist ein pflanzenbasiertes Produkt, dass sowohl Flexibilität als auch Hitzebeständigkeit bietet. Es wird mittels eines neuartigen Bio-Fermentierungsprozesses hergestellt, der erneuerbare Pflanzenöle als Ausgangsstoffe verwendet. Unsere Produkte sind nicht nur biologisch basiert und in aeroben, anaeroben oder Meeresumgebungen biologisch abbaubar, sie sind zudem extrem hitzebeständig und können als eine Barriere für Wasserdampf dienen. Unsere verschiedenen Produkte sind unter alltäglichen Nutzungsbedingungen stabil. Unter den richtigen Bedingungen – in anaeroben, aeroben oder Meeresumgebungen in der Natur – beginnen die Produkte jedoch, sich biologisch abzubauen. PHBH wurde von der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (Food Contact Approval) und eignet sich demnach für sämtliche Lebensmittelverpackungsprodukte. PHBH kann zu zahlreichen Produkten, wie Bechern, Besteck, Tabletts, Tellern usw., geformt werden. Kaneka produziert PHBH bereits seit dem Jahr 2011 und erweitert derzeit die Werke in Takasago, Japan. Kaneka hofft so, eine alternative Lösung zu den aktuell verwendeten Einweg-Plastikprodukten zu finden. Das Unternehmen erkennt dabei die Notwendigkeit, ein pflanzenbasiertes Produkt auf den Markt zu bringen, das dabei helfen wird, die Verschmutzung in den Meeren und durch Mülldeponien zu verringern. Derzeit wird geschätzt, dass etwa 8 Millionen Tonnen Plastik jährlich im Meer landen, was zu einem massiven Umweltproblem in den Weltmeeren geworden ist.* Für weitere Informationen zu Kanekas PHBH wenden Sie sich bitte an: Christiane Waldron Director of Business Development Kaneka Americas Holding, Inc. Biopolymers Division Christiane.waldron@kaneka.com Referenzquelle * https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-de bris-plastic-garbage-patches-science/ Logo – https://mma.prnewswire.com/media/524922/Kaneka_Americas_Hol ding_Inc___Logo.jpg Original-Content von: Kaneka Americas Holding, Inc., übermittelt durch news aktuell

