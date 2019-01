Erster Gin aus der Produktreihe des taiwanesischen Whisky-Herstellers fand Inspiration in den subtropischen Schätzen der Insel Taipeih, Taiwan (ots/PRNewswire) – Wem nach der Schlemmerei der Festtage nach etwas Frische zumute ist, der findet vielleicht das perfekte Getränk bei dem gefeierten Whisky-Hersteller Kavalan: einen belebend weichen und klaren Gin mit seiner subtilen Kombination aus sechs Botanicals. Der weltweite Vertrieb von Kavalan Gin (alc. 40 % vol bei 70 cl), dem Erstlings-Gin des taiwanesischen Whisky-Herstellers, wird 2019 abgeschlossen. Der doppelt kohlefiltrierte und dreifach in traditionellen Kupferkolben destillierte Gin wird aus dem gleichen reinen Gerstenbrand hergestellt wie der preisgekrönte Kavalan Whisky. Kavalan Gin ist der erste aus der neuen Produktreihe für die globale Markteinführung. Durch sein rundes, komplexes Profil und sein kremiges Mundgefühl ist der Kavalan Gin edel genug, um pur getrunken zu werden, er bietet sich aber ebenso für Mixgetränke an. Der perfekte Cocktail für das kommende Jahr spielt mit der Vollmundigkeit, den Zitrusnoten und der Würze von Kavalan Gin. „Road by the Sea“ eignet sich zu jeder Zeit für den exotischen Genuss in netter Gesellschaft. – Kavalan Gin – 50 ml – Sherry Amontillado – 10 ml – Dolin Dry Vermouth-getränktes Bambusblatt – 10 ml – Kokoswasser – 10 ml – Koriander Bitter – 2 Tropfen Laut YT Lee, dem Geschäftsführer von Kavalan, wird die Wachholderbasis seines aus pflanzlichen Extrakten hergestellten Gin-Erstlings durch pikant-süße Kumquatnoten und andere Zitrusfrüchte aufgewogen. Seine Tiefe entsteht durch die Aromen von moschusartiger Guava, süßer Sternfrucht und Gewürzen. „Wir wollten dieses Jahr ein ganz neues Gin-Erlebnis ermöglichen. Deshalb bieten wir neben den traditionellen Botanicals Wachholder, Anis und Koriander auch Extrakte von Kumquat-Schale, getrockneter Sternenfrucht und rotfleischiger Guava und erreichen so einen geschmacklichen Anklang an die Heimat von Kavalan, Yilan“, sagte er. „Taiwan ist das Königreich der Früchte und Yilan selbst ist fruchtbar und saftig-grün und schenkt uns seine köstlichen Früchte“, so Lee. (1) Der Master Blender Ian Chang sagte, die Reihe der Exquisite Gins zelebriere die Experimentierfreude und sei inspiriert von den Aromen der Heimat von Kavalan in Taiwan. „Nachdem ich über 10 Jahre Whisky hergestellt habe, wollte ich mich am Gin versuchen und zur weltweiten Renaissance des Gins beitragen. Ich freue mich sehr darüber, eine einzigartige Produktreihe schaffen zu können, die Kavan Distillery und Yilan zu präsentieren und alle Gin-Freunde herzlich zu begrüßen“, so Chang. Das Flaschendesign von Kavalan Gin ist eine Hommage an die Quelle, aus der sein Wasser stammt, dem Snow Mountain, mit seinen wachholderblauen Glaskristallen, die das Schmelzwasser des Berges symbolisieren, während das klare Glas oberhalb seine Transformation in den köstlich reinen Gin darstellt. „Die Weichheit unserer Gins ist – wie die unserer Whiskys – dem mineralhaltigen Wasser aus den Quellen von Snow Mountain zu verdanken; deshalb ist es sehr passend, dass wir ihn und die Gin-Zutat Wachholder auf der Flasche würdigen“, so Chang. Kavalan bewies im diesjährigen 2019 Annual Bar Report von Drinks International, gewählt von Barkeepern, Managern und Eigentümern der ganzen Welt, erneut, dass er ein Favorit am Tresen ist. (2) Produktinformationen Die Basis des ersten Kavalan Gins ist der außergewöhnliche gemälzte Gerstenbrand, hergestellt mit Wasser aus Taiwans reinster Quelle und dreifach destilliert in den deutschen Kolben der Kavalan Distillery, was ein edles, weiches Mundgefühl erzeugt. Als eleganter Ausdruck der natürlichen Fülle der fruchtbaren, subtropischen Umgebung der Kavalan Distillery, bietet dieser taiwanesische Gin sechs eigens ausgewählte, zu 100 % natürliche Pflanzenextrakte, darunter würzige Kumquat, üppige Sternfrucht und süße rote Guave, die diesem außergewöhnlich feinen Gin seine köstliche aromatische Komplexität verleihen. Verkostungsnotizen – Farbe – Kristallklar – Nosing – Erfrischend und elegant. Zarte Aromen von Wacholderbeeren, weichem Anis und Korianderdüften entfalten sich in eine Fülle von würziger Kumquat und Zitrusorange im Abgang. – Geschmack – vollmundig, angenehm süß, mit kräftigem, nachhaltigem Körper. Eine dicke Cremigkeit umhüllt die Zunge und gibt die unverwechselbare Süße der rotfleischigen Guave, der Sternfrucht und der würzigen Kumquat frei, die dann perfekt durch überraschend erfrischende Zitrusfrüchte ausgeglichen wird. – Abgang – Eleganz und anhaltende Fruchtigkeit, die diesen weichen, klaren Gin auszeichnet Informationen zu Kavalan Distillery Die Kavalan Distillery in der Region Yilan gilt seit dem Jahr 2005 als Pionier der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky. Der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereifte Whisky profitiert zudem von den kühlen Meeresbrisen und Berglüften und wird aus dem Quellwasser des Snow Mountain („Schneeberg“) hergestellt. All das trägt zum cremigen Charakter, dem Markenzeichen von Kavalan, bei. Der Name der Brennerei, die sich unter der Muttergesellschaft King Car Group auf 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen kann, geht auf die alte Bezeichnung der Yilan-Region zurück. Unser Unternehmen hat bereits mehr als 280 Gold-Awards sowie noch höhere Auszeichnungen in den konkurrenzstärksten Wettbewerben der Branche gewonnen und die Produkte sind in über 70 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com Hinweise für die Redaktion: 1. 100 % natürliche Pflanzenextrakte, von der Region inspiriert: Riesige tropische und subtropische Landschaften auf der gesamten Insel ermöglichen den Anbau einer reichen Vielfalt an Obst und anderen Erzeugnissen. Die zu 100 % natürlichen Pflanzenextrakte, die für den Kavalan Gin vermengt werden, wurden von folgenden regionalen Sorten aus dem Königreich der Früchte inspiriert: – Kumquat-Schale — Erfrischend herbe Noten, ausgewogen mit SüßeYilan ist bekannt für seine pikanten Kumquats, deren chinesische Bezeichnung mit „goldene Orange“ übersetzt werden kann. Der Biss in eine Kumquat, die etwas größer ist als eine Traube, gebissen, eröffnet eine Geschmacksexplosion des säuerlich-süßen Zitrusaromas. Anders als bei den meisten Zitrusfrüchten ist hier das Fleisch für die Säure und die Schale für die Süße verantwortlich. – Getrocknete rote Guave — Süßes, moschusartiges AromaTaiwan ist einer der weltweit bedeutendsten Erzeuger von Guaven: zarten und süßen Früchten mit grüner oder gelber Schale. Yilan ist besonders für die weiche, rotfleischige Sorte bekannt, deren himmlisch süßes Fleisch auf der Zunge zergeht. – Getrocknete Sternfrüchte – Fruchtig-süße AppetitanregerDie taiwanesische Sternfrucht ist größer und saftiger als andere Sorten. Ihr Geschmack weist Noten von Ananas und Zitrusfrüchten auf. Zu erkennen ist sie an den fünf „Rippen“, die in Scheiben geschnitten eine Sternform bilden. Landesweit werden süße und säuerliche Sorten der taiwanesischen Sternfrucht angebaut, die zur symbolischen Frucht für Taiwan geworden ist. 2. Im Annual Bar Report 2019 von Drinks International belegt Kavalan in der Kategorie World Whisky bezogen auf die Häufigkeit der Anfragen von Bar-Kunden Platz 4 und und erreicht Platz 5 unter den meistverkauften Produkten. Pressekontakt: Kellie Du 886-3922-9000 #7165 kellie@kingcar.com.tw Foto – https://mma.prnewswire.com/media/803395/Kavalan.jpg Original-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de