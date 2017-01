Keine Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage – Die Junge Union Schleswig-Holstein fordert eine stärkere Besinnung auf unsere christlichen Wurzeln. Dazu erklärt der Landesvorsitzende der Jungen Union Schleswig-Holstein Tobias Loose:

„Genauso wie wir Anforderungen an andere stellen, die Teil unserer Gesellschaft werden wollen, müssen wir uns auch selbst fragen, ob wir die Herkunft unserer Kultur und gesellschaftlichen Prägung ausreichend verteidigen. Dies gilt gerade für den christlichen Teil unserer kulturellen Identität. Der Sonntag hat in unserer Kultur eine besondere Stellung als Ruhetag.

Wir machen uns daher dafür stark, dass die verkaufsoffenen Sonntage nicht weiter ausgeweitet werden. In diesem Zusammenhang begrüßen wir sehr, dass bei den Anträgen für verkaufsoffene Sonntage in Zukunft genauer hingeguckt wird, ob eine ausreichende Begründung auf Grund von Sonderveranstaltungen wirklich vorliegt. Der Sonntag soll ein Tag der Besinnung und der Zeit für Familie sein und bleiben.“