Kehl (ots) – Das Wachstum wird fortgesetzt: Die Führungsriege des Online-Fachhändlers J-Kesselshop.de setzt die Segel in Richtung eines neuen Umsatzziels. Die Geschäftsleitung der in Kehl am Rhein ansässigen Josef Kessel GmbH & Co KG blickt positiv auf das kommende Geschäftsjahr und legt die magische zehn Millionen Euro Grenze als Umsatzziel für 2020 fest. Nach der durchweg positiven Entwicklung innerhalb der letzten drei Jahre, in welchen die Umsätze vervierfacht werden konnten, mag das Ziel in Anbetracht der sich voraussichtlich weiter abkühlenden Konjunktur zwar ambitioniert erscheinen, ist aber erreichbar. Das Unternehmen setzt somit seinen Wandel vom stationär verankerten Fachhandel mit regionalem Außendienst zum digitalen Multi-Online-Store weiter erfolgreich fort. Wer die Anfänge der Firma Kessel sucht, muss über 100 Jahre weit zurückgehen, denn gegründet wurde der Betrieb bereits im Jahr 1911 als technischer Industriehandel durch den Namensgeber Josef Kessel. Auch wenn es heute immer noch den Fachmarkt, die hauseigene Reparatur- und Servicewerkstatt sowie den Außendienst als stationäre Komponenten gibt, so spielt sich doch der größte Teil im Onlinegeschäft ab. Vor allem in den letzten vier Jahren ist in diesem Bereich viel passiert. „Anfang 2016 haben wir die E-Commerce Mannschaft neu aufgestellt,“ erinnert sich einer der beiden Geschäftsführer und Inhaber Andreas Berl „und das Sortiment stark erweitert. Seither arbeiten wir mit Hochdruck daran, das Online-Angebot in allen Bereichen zu perfektionieren.“ Einige wichtige Schritte auf diesem Weg hat die Firma Kessel bereits erfolgreich gemeistert. Aktuell kann das Unternehmen seinen Kunden ein Portfolio von mehr als 200.000 Lagerartikeln und bis zu 1 Million Produkte im Beschaffungsservice sowie über 700 Marken offerieren. Das Sortiment deckt einen breiten Bedarf in den Bereichen Betriebsausstattung, Reinigungsgeräte, Elektrowerkzeug, Handwerkzeug, Arbeitskleidung und Arbeitsschutz, Haustechnik, Beleuchtung, Befestigungstechnik, Strom und Energie und einigen mehr und reicht von der Werkbank über den Hochdruckreiniger, die Bohrmaschine und den Rasenmäher bis hin zu Sicherheitsschuhen, Steckdosenleisten oder Nägeln – und das fast ausschließlich in Markenqualität. Geschäftsführer und Inhaber Bernd Rau weiß um den Vorteil der oftmals bereits jahrzehntelang dauernden Kooperation mit vielen renommierten Herstellern. „Viele Partner sind bereits von Anfang an oder zumindest seit vielen, vielen Jahren an Bord und schätzen die langjährige und zuverlässige Zusammenarbeit mit uns. Sie versorgen uns regelmäßig mit den neusten Produkten und attraktiven Angeboten, welche wir gerne in vollem Umfang an unsere Kunden weitergeben.“ Und diese kommen heute aus allen möglichen Branchen – es sind Profi Anwender aus der Industrie, dem Bau, dem Handwerk, von öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Städten, Gemeinden und Schulen aber auch aus dem privaten Heimwerker-Bereich. Dieser breit aufgestellte Kundenstamm schützt die Firma Kessel auch vor zu großen saisonal oder wirtschaftlich bedingten Nachfrageschwankungen wirkt sich somit positiv auf die Umsatzzahlen aus. „Das attraktive und breit aufgestellte Sortiment ist nicht unserer einziger Erfolgsfaktor,“ ergänzt Andreas Berl „besonders stolz sind wir auf unsere kompetente Produktberatung.“ Die findet telefonisch, per Email oder in einem persönlichen Gespräch im Fachmarkt bzw. durch den betreuenden Außendienst statt und wird von den Kunden gerne in Anspruch genommen. „Das Angebot ist heute so vielfältig geworden, dass viele nicht mehr wissen, für welches Produkt sie sich entscheiden sollen“ fügt Bernd Rau hinzu. „Unsere Mitarbeiter sind bestens informiert und können die Kunden fachlich beraten und ihnen ihrem Bedarf entsprechende Artikel vorschlagen. Wir sehen diesen Service als eine wichtige Komponente auf unserem Weg zu unserem Umsatzziel von zehn Millionen und werden auch diesen Bereich noch weiter optimieren.“ Über J-Kesselshop.de: Die Firma Josef Kessel GmbH & Co KG ist ein digitaler Fachhändler mit über 100 Jahren Firmentradition. Das 1911 vom Namensgeber Josef Kessel gegründete Unternehmen mit Sitz im badischen Kehl am Rhein bedient Kunden aus fast allen Branchen. Abnehmer sind nicht nur in der Industrie, dem Handwerk sowie bei öffentlichen Einrichtungen zu finden, sondern auch im privaten Bereich, insbesondere unter Hausbesitzern und Heimwerkern. Der Vertrieb erfolgt fast ausschließlich über den eigenen Online-Shop ergänzt durch den Fachmarkt in Kehl-Kork sowie den regional agierenden Außendienst. Zu den Stärken der Firma Kessel gehören insbesondere das umfangreiche und vielseitige Sortiment mit mehr als 200.000 Lagerartikeln und bis zu 1 Mio. Artikeln im Beschaffungsservice sowie die persönliche und kompetente Fachberatung und der zuverlässige After-Sale-Service. Das Unternehmen arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich mit einer Vielzahl renommierter Hersteller zusammen und bietet online wie auch offline die Produkte von als 700 Marken an. Hier erfahren Sie mehr: http://www.j-kesselshop.de/ Pressekontakt: J. Kessel GmbH & Co KG Sabrina Frädrich Email: sf@j-kessel.de Tel.: +49 7851 – 874-0 Original-Content von: J. Kessel GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de