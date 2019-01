Frankfurt am Main (ots) – Vielfalt und Mehrsprachigkeit, bessere Lehrerausbildung und Arbeitsbedingungen, mehr Berufsorientierung und eine attraktive duale Ausbildung: Im Koalitionsvertrag in Hessen bleibt Bildung ein Schwerpunkt der Landespolitik. „Für uns stehen die Kinder im Mittelpunkt aller schulpolitischer Erwägungen“, heißt es im Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Hessen. Auch aus Sicht des Verband Bildungsmedien können wichtige Herausforderungen nun konsequent und zielgerichtet angegangen werden. Vielfalt als Chance begreifen Die didaktische Einbeziehung von Vielfalt versteht diese nicht nur als Herausforderung, sondern als wirkliche Chance. Der Verband Bildungsmedien begrüßt deshalb das Bekenntnis zu einem von gemeinsamen Werten getragenen Europa und insbesondere die Förderung der Fremdsprachen, der Mehrsprachigkeit und des bilingualen Unterrichts. Mehr Informationen dazu im Positionspapier „Pädagogik der Vielfalt“ des Verband Bildungsmedien e. V.: http://ots.de/bpX6NO Lehrerbildung verbessern Der individuelle Lernerfolg hängt entscheidend von der unterrichtenden Lehrkraft ab. Der Verband Bildungsmedien befürwortet deshalb die geplante Novelle des Lehrerbildungsgesetzes, durch die Integration und Inklusion, Digitalisierung und berufliche Orientierung gestärkt werden, ebenso wie die Entlastung von Lehrerinnen und Lehrer im Schulalltag durch Verwaltungskräfte. Mehr Informationen dazu im Positionspapier „Bildung – Qualität und Erfolg“ des Verband Bildungsmedien e. V.: http://ots.de/UCpDno Berufliche Bildung stärken Digitalisierung, Arbeiten 4.0, der demographische Wandel und der internationale Wettbewerb erfordern ein modernes und leistungsstarkes Berufsbildungssystem. Besonderen Stellenwert hat in Deutschland dabei die duale Berufsausbildung. Die Stärkung der Berufsorientierung vor allem an den Gymnasien, die Sicherung der Berufsschulstandorte, die Steigerung der Unterrichtsqualität und eine Imagekampagne für berufliche Bildungsangebote und zur Aufwertung von Ausbildungsangeboten sind aus Sicht des Verband Bildungsmedien dafür wichtige Schritte. Mehr Informationen dazu im Positionspapier „Das duale Berufsbildungssystem“ des Verband Bildungsmedien e. V.: http://ots.de/aZoygY Pressekontakt: Verband Bildungsmedien e. V. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Dagny Ladé Kurfürstenstraße 49 60486 Frankfurt am Main Tel.: 069 9866976 – 14 www.bildungsmedien.de www.twitter.com/bildungsmedien Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de