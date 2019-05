Wolfratshausen (ots) – Mit dem erprobten Werkzeug FormsAPI Master der ORCL Toolbox wird die Einführung des FormsOptimizers zur Modernisierung von Forms-Applikationen durch Automatisierung erheblich vereinfacht. Darüber hinaus setzt der IT-Macher das Tool auch bei Migrationsprojekten, Upgrades auf Forms 12c und im Reports-Umfeld ein. Speziell im Bereich Modernisierung von Forms-Applikationen ist die wirtschaftliche Umsetzung unverzichtbar, um die Freigabe von dafür notwendigen Investitionen durch das Management zu erreichen. Mit dem FormsOptimizer stellt der IT-Macher Funktionalitäten zur Verfügung, die die Entwicklungsumgebung Oracle Forms sowohl serverseitig als auch im Bereich moderner Benutzeroberflächen erweitern. Durch den FormsAPI Master werden typische Aufgabenstellungen, die bei der Einführung des FormsOptimizers anfallen, automatisiert, sodass erfolgreich etablierte Forms-Applikation sehr wirtschaftlich und in kurzer Zeit modernisiert werden können. „Die Modernisierung einer Applikation verlängert ihren Lebenszyklus und sichert damit bisherige Investitionen. Gerade Forms-Anwendungen haben enorm große funktionale Akzeptanz bei den Anwendern, müssen aber speziell im Frontend auf den neuesten Stand gebracht werden. Der FormsOptimizer bieten den dafür notwendigen Leistungsumfang, der FormsAPI Master stellt die schnelle Umsetzung sicher. Daher freuen wir uns, das Tool, das schon lange erfolgreich in der Forms-Entwicklung eingesetzt wird, bei unseren Kunden konkret für Modernisierungsprojekte zu präsentieren“, erläutert Michael Kilimann, Geschäftsführer des IT-Machers, die Kooperation. Erprobter Leistungsumfang für die Entwicklung Der FormsAPI Master ist ein ausgereiftes Tool, mit dem sich Module analysieren, vergleichen und automatisiert bearbeiten lassen. So bietet er die Möglichkeit modulübergreifender Suche/Ersetzen, Änderungen zusammenzuführen und mehrere Module in einem Arbeitsgang zu bearbeiten. Auch die Erstellung eigener Skripte zur Durchführung von Änderungen in einer kompletten Applikation wird unterstützt. Die Skript-Sprache ist einfach zu erlernen und ermöglicht das Schreiben von Programmen, die Module durchsuchen und verändern können. Für typische wiederkehrende Aufgaben (z.B. Zooming oder Änderung der Farbpalette) wird eine umfangreiche Bibliothek fertiger Skripte mitgeliefert, die die Einarbeitung in das Werkzeug erleichtern. Seitens des IT-Machers wurden bereits verschiedene Skripte entwickelt, die für die Aufgaben eines Modernisierungs-Projektes mit dem FormsOptimizer zugeschnitten sind und für eine komplette Umstellung umfangreicher Forms-Applikation in kurzer Zeit sorgen. Damit lassen sich sehr schnell und produktiv neue Features des FormsOptimizers in die Anwendungen einbauen. Erweitertes Einsatzspektrum Die Forms-Experten des IT-Machers sehen bereits weitere Einsatzbereiche in ihren Projekten. So kann der FormsAPI Master auch bei der Migration älterer Forms-Anwendungen auf die aktuelle Version 12c für eine schnellere Umsetzung sorgen. Da auch Reports-Module mit dem FormsAPI Master bearbeitet werden können, obwohl Oracle Reports über kein Design Time API verfügt, ist auch die Nutzung im Rahmen von Reporting-Projekten vorgesehen. Dr. Jürgen Menge, der die Kooperation von IT-Macher und ORCL Toolbox auf den Weg gebracht hat und das Tool schon länger kennt, ist von der Lösung überzeugt: „Das Werkzeug ist in wenigen Minuten installiert und hat mir aufgrund der modernen und intuitiven Arbeitsoberfläche sofort gefallen. Ebenfalls sehr nützlich bei der täglichen Arbeit ist sind die Online-Hilfe und das Panel mit den Builtin Functions. Erste erfolgreiche Kundenprojekte zeigen das Potenzial dieses Vorgehens.“ Jan-Peter Timmermann, der als Experte für WebLogic Server und Forms das Team des IT-Machers verstärkt, setzt den FormsAPI Master bereits seit Jahren in Migrationsprojekten älterer Forms-Versionen wie 6i, 9i oder 10g ein. Seine Projekterfahrungen bestätigen das Potenzial des Tools. Weiterführende Informationen zum FormsOptimizer findet man auf der Webseite unter www.der-it-macher.de/FO, bei www.orcl-toolbox.com/formsapimaster kann eine kostenlose 30-Tage-Version für Testzwecke heruntergeladen und auch direkt online bestellt und bezahlt werden. Eine Bestellung über den IT-Macher ist ebenfalls möglich, falls Kreditkartenzahlungen organisatorisch nicht möglich ist. Pressekontakt: Der IT-Macher GmbH Michael Kilimann Königsdorfer Straße 25 82515 Wolfratshausen +49 8171 998 93 97 info@der-it-macher.de www.der-it-macher.de Original-Content von: Der IT-Macher GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de