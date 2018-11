Berlin (ots) – Vorstellung des Jahresberichts von Überwachungskommission und Prüfungskommission gem. § 11 und § 12 Transplantationsgesetz Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit dem Jahr 2013 berichten die Überwachungskommission und die Prüfungskommission in gemeinsamer Trägerschaft von Bundesärztekammer, Deutscher Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband der Öffentlichkeit über die Ergebnisse der flächendeckenden Kontrollen der deutschen Transplantationszentren. Mit Vorlage ihres aktuellen Jahresberichts informieren die Kommissionen über die Ergebnisse der Prüfungen der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren-, und Pankreastransplantationsprogramme. Sie sind herzlich eingeladen zur Pressekonferenz am: Donnerstag, 06.12.2018 um: 11.00 Uhr Ort: Haus der Bundesärztekammer Raum Köln (1. Etage) Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin Als Gesprächspartner werden Ihnen zur Verfügung stehen: – Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder, Vorsitzende der Prüfungskommission – Prof. Dr. Dr. Hans Lippert, Vorsitzender der Überwachungskommission – Vors. Richterin am Bundesgerichtshof i. R., Prof. Dr. Ruth Rissing-van Saan, Leiterin der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin – Prof. Dr. Hans Lilie, Vorsitzender der Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer Pressekontakt: Samir Rabbata Pressesprecher Bundesärztekammer Stabsbereich Politik und Kommunikation Herbert-Lewin-Platz 1 10623 Berlin Fon +49 30 400 456 – 703 Fax +49 30 400 456 – 707 samir.rabbata@baek.de Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de