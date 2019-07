Wiesbaden (ots) – Die am 31.07.2019 verbreitete Meldung muss aufgrund von Fehlern bei den Jahresveränderungsraten für 2017 und 2018 in der zweiten Tabelle korrigiert werden. Die Korrekturen sind fett hervorgehoben. Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden. Weitere Auskünfte: Binnenhandel und Gastgewerbe, Telefon: +49 (0)611 / 75 22 86, www.destatis.de/kontakt Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

