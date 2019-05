Hamburg (ots) – Bitte beachten Sie die Korrektur in dem zweiten Absatz. Anstatt „drei Prozentpunkte“ muss es „acht Prozentpunkte“ heißen. Es folgt die korrekte Pressemitteilung: Erdrutschartige Bewegungen wie gerade in den Niederlanden sind nach jüngster Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos zur kommenden Europawahl für Deutschland nicht zu erwarten. Die Union bleibt im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 stabil, verliert aber im Vergleich zu Europawahl 2014 acht Prozentpunkte. Die Grünen sind die klaren Gewinner der Europawahlen 2019 und werden der Umfrage zu Folge mit 18 Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPD dagegen ist weiterhin im freien Fall. Verglichen mit 2014 verlieren die Sozialdemokranten nach Meinung der vor ein paar Tagen befragten Bundesbürger 10 Prozentpunkte. Das Ergebnis wird auch schlechter als das der letzten Bundestagswahl ausfallen. Die AfD verbessert sich stark von 7 Prozent 2014 auf aktuell 12 Prozent, kann sich aber im Vergleich zu der letzten Bundestagswahl nicht verbessern. Methode: Mixed-Mode aus eine Onlinebefragung (n=1.071) und einer Telefonbefragung (n=1.001) von wahlberechtigten Personen in Deutschland. Gewichtet auf der Basis von Personen, die sehr sicher zur Wahl gehen werden (n=1.016). Feldzeit: 17.05.2019 bis 23.05.2019. Über Ipsos: Ipsos ist ein unabhängiges und innovatives Markt- und Meinungsforschungsinstitut. In einer sich immer schneller verändernden Welt ist es unsere Aufgabe, unsere Kunden mit präzisen und umsetzbaren Analysen bei ihrer Veränderung zu unterstützen. Dabei orientieren wir uns an den »4S«: Security, Simplicity, Speed und Substance. Um unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten, haben wir die große Bandbreite unserer Expertise in 18 Service Lines zusammengefasst. Und das in 89 Ländern auf allen Kontinenten. In Deutschland beschäftigen wir über 750 Mitarbeiter in Hamburg, Mölln, München, Nürnberg, Frankfurt und Berlin. Pressekontakt: Ipsos GmbH Dr. Robert Grimm Ipsos Public Affair Robert.grimm@ipsos.com Mobil +49 0160 2520275 Original-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de