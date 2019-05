Crenlo Global weiterhin in Besitz von KPS New York (ots/PRNewswire) – KPS Capital Partners („KPS“) gab heute den Verkauf von Genesis Attachments, LLC („Genesis“) an NPK Construction Equipment, Inc. bekannt. Crenlo, Emcor und Siac do Brasil (gemeinsam bezeichnet als „Crenlo Global“) werden sich weiterhin in Besitz von KPS befinden. Crenlo Global wird weiterhin von Chief Executive Officer Steve Andrews und Chief Financial Officer Steve Klyn geleitet werden. Raquel Palmer, eine geschäftsführende Gesellschafterin von KPS, sagte: „Wir gratulieren dem Management-Team von Genesis und bedanken uns für ihre beeindruckende Umsetzung. Wir sind stolz darauf, Genesis bei ihrer unglaublichen Entwicklung als Partner begleitet zu haben. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, Crenlo Global Kapital und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit diese weiterhin in der Lage sind, die Bereitstellung von Produkten von unvergleichlicher Qualität mit branchenweit führender Technologie und einem erstklassigen Kundenservice zu gewährleisten.“ Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP waren in Bezug auf diese Transaktion als Rechtsberater tätig und die Deutsche Bank fungierte gegenüber KPS und Genesis als alleiniges Finanzberatungsinstitut. KPS schuf im Jahr 2011 die International Equipment Solutions („IES“) für den Kauf von Genesis, zusammen mit Paladin, Pengo, Crenlo und Emcor. KPS verkaufte den Bereich IES' Attachments (Paladin und Pengo) im März 2019 an Stanley Black & Decker. Informationen zu Genesis Genesis ist ein international führender Hersteller von hochqualitativen, mobilen Hydraulikscheren, Spezial-Abbruchgeräten, Haken, Betonverarbeitungsgeräten und dazugehörigen Aftermarket-Teilen. Mit seinem Hauptsitz in Superior, Wisconsin, betreibt Genesis einen Herstellungsbetrieb, eine Fertigung und eine Verteilungseinrichtung mit ca. 130 Partnern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.genesisattachments.com. Informationen zu KPS Capital Partners KPS verwaltet mit seinen angeschlossenen Managementunternehmen die KPS Special Situations Funds, eine Investmentfondsfamilie mit verwalteten Vermögenswerten im Wert von ca. 5 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2019) Die Partner von KPS haben für einen Zeitraum von über zwei Jahrzehnten ausschließlich daran gearbeitet, signifikante Kapitalwertsteigerungen durch die Kontrolle von Kapitalbeteiligungen an produzierenden Unternehmen und Industrieunternehmen ein einem breiten Spektrum von Branchen, einschließlich von Grundstoffen, Markenartikeln, Gesundheits- und Luxusprodukten, Kfz-Teilen, Investitionsgütern und allgemeinem produzierenden Gewerbe zu steigern. KPS schafft für seine Investoren Werte, indem das Unternehmen auf konstruktive Weise mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen besser zu machen und generiert durch die strukturelle Verbesserung von strategischer Position, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit seiner Portfolio-Unternehmen Anlagerenditen, anstatt sich hauptsächlich auf den finanziellen Einsatz zu verlassen. Die Portfolio-Unternehmen des KPS Funds verfügen über Jahresgesamteinnahmen von ca. 5,8 Milliarden US-Dollar, betreiben 100 Produktionsstätten in 27 Ländern und verfügen über 22.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die direkt für das Unternehmen oder für Joint-Ventures tätig sind. Die Investmentstrategie von KPS und die Portfolio-Unternehmen werden detailliert unter www.kpsfund.com beschrieben. Pressekontakt: Geschäftliche Anfragen: KPS +1 212 338 5100;Media Relations: Mark Semer oder Daniel Yunger +1 212 521 4800 Original-Content von: KPS Capital Partners, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de