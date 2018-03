Frankfurt am Main (ots) – Die Verbände der Wertschöpfungskette Kunststoff in Deutschland ziehen beim Thema Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft an einem Strang. Das bekräftigten die Vorsitzenden der Verbände der Kunststofferzeugenden Industrie, der Kunststoff verarbeitenden Industrie und des Kunststoffmaschinenbaus in Deutschland, Dr. Josef Ertl (Vorsitzender PlasticsEurope Deutschland e. V.), Ulrich Reifenhäuser (Vorsitzender VDMA Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen) und Dirk E. O. Westerheide (Präsident Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V.) bei einem Treffen in Berlin. Eine erfolgreiche und gut funktionierende Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen ist den Verbänden ein zentrales Anliegen. Dies betonen die drei Organisationen auch in einem gemeinsamen Positionspapier, in dem sie auf die im Januar 2018 von der Europäischen Kommission vorgelegte Strategie zu Kunststoffen in der Kreislaufwirtschaft Bezug nehmen. Die Verbände bekennen sich zur unternehmerischen Verantwortung für Ressourcen- und Umweltschonung. Weiterhin begrüßen die Verbände insbesondere den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Intensivierung des Dialogs der betroffenen Akteure wie Hersteller, Recycler und Verwaltung. Eine Steuer auf Kunststoff, Kunststoffprodukte oder Produkte, die Kunststoff enthalten, lehnen die Verbände ab. Pressekontakt: Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV) Kaiser-Friedrich-Promenade 43 61348 Bad Homburg www.gkv.de E-Mail: info@gkv.de PlasticsEurope Deutschland e.V. Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt am Main www.plasticseurope.org E-Mail: info.de@plasticseurope.org VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. Kunststoff- und Gummimaschinen Lyoner Straße 18 60528 Frankfurt plastics.vdma.org E-Mail: ina.vettkoetter@vdma.org Original-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de