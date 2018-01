Mönchengladbach (ots) – Zum dritten Mal präsentiert sich IJsfontein Interactive Media auf der LEARNTEC. Das Mönchengladbacher Unternehmen ist einer der erfolgreichsten Anbieter für spielbasierte Lernlösungen in Europa. „Playful Learning begeistert Anwender seit 20 Jahren. Gamification ist auch 2018 einer der zentralen Trends auf dem wachsenden E-Learning Markt“, sagt Jannis Goossens, Creative Director Germany von IJsfontein Interactive Media. Internationale Marktforscher rechnen in den nächsten Jahren mit erheblichen Wachstumsraten. P&S Market Research erwartet bis 2022 einen weltweiten Umsatz von knapp 23 Milliarden US-Dollar für auf dem Spiel basierende Lernlösungen. Allein für Gamification-Anwendungen in der Automobilbranche prognostiziert eine Frost & Sullivan-Studie im Jahr 2025 ein Markt-Volumen von 14,5 Milliarden US-Dollar. Wie spielbasierte Trainingslösungen in der Automobilbranche aussehen können, zeigt Goossens in seinem Vortrag „Gamification in Automotive“ auf (31.1.2018, 14:00-14:30 Uhr, Halle 2, Branchenforum). Hier widmet er sich unter anderem folgenden Fragen: Wie formen Unternehmen eine weltweit aktive Learning Community zur Einführung neuer Fahrzeuge? Wie schaffen Automobil-Hersteller den digitalen Wandel in den Köpfen der Mitarbeiter, um Funktionsweise und Potenzial digitaler Mobilitätsdienste zu vermitteln? Daneben rückt das Unternehmen auf der LEARNTEC auch immersive Technologien wie Virtual- und Augmented Reality in den Fokus. In Halle, 1 Stand E68, können Besucher selbst erleben, wie zeitgemäße spielbasierte Lernlösungen aussehen, und mittels Augmented Reality unter Verwendung der Microsoft HoloLens in die neue virtuelle Wirklichkeit eintauchen. IJsfontein Interactive Media GmbH IJsfontein Interactive Media bietet spielbasierte Lernlösungen und verfügt über jahrelange Projekterfahrung, Beratungs- und Konzeptionskompetenz in Sachen „Spiel und Bildung“. Seit 1997 schaffen derzeit mehr als 50 Mitarbeiter vielfach ausgezeichnete Projekte mit namhaften Unternehmen, Institutionen und Bildungsträgern. IJsfontein betreibt Büros in Amsterdam, Mönchengladbach und Berlin. Pressekontakt: IJsfontein Interactive Media August-Pieper-Straße 10 41061 Mönchengladbach Telefon: +49 (0) + 49 2161 9621780 E-Mail: kontakt@ijsfontein.de www.ijsfontein.nl/de Original-Content von: IJsfontein Interactive Media, übermittelt durch news aktuell

