Frankfurt am Main (ots) – Cloud-Anbieter erweitert weltweite Services um eine neue Generation der Content Delivery Networks LeaseWeb hat ein neues Multi-Content Delivery Network (CDN) und ein Private-CDN auf Basis einer modernen Next-Generation-Technologie vorgestellt. Damit erweitert der Anbieter von Cloud-Infrastruktur-Diensten seine globalen CDN-Services deutlich und deckt neue Märkte in Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Russland ab. Zudem werden zahlreiche neue Leistungsmerkmale für die Unterhaltungsindustrie und die E-Commerce-Branche hinzugefügt. „Mit Multi-CDN und Private-CDN geht LeaseWeb einmal mehr einen großen technologischen Schritt voran, von dem unsere Kunden direkt profitieren“, sagt Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer der LeaseWeb Deutschland GmbH. Multi-CDNs sind ein recht neues Phänomen im wachsenden CDN-Markt. Sie entstehen aus dem Zusammenschluss mehrerer Content Networks, damit Anwender ihre weltweite Reichweite erhöhen können, indem sie die zahlreichen Point-of-Presents der verschiedenen CDNs nutzen, um möglichst überall präsent zu werden. Da die Steuerung aller CDNs über eine einheitliche Schnittstelle erfolgt, wird das Management deutlich vereinfacht. Die meisten derzeit verfügbaren Multi-CDNs sind jedoch starken Einschränkungen unterworfen und müssen manuell konfiguriert werden. Vor diesem Hintergrund hat LeaseWeb die Initiative ergriffen, um eine Multi-CDN-Plattform der nächsten Generation aufzubauen. Über Multi-CDN hinausgehend bietet LeaseWeb zudem die Möglichkeit der Integration eines Managed Private-CDN. Es handelt sich dabei um eine dedizierte Implementierung für Anwender mit einer umfassenden Infrastruktur. Dieser neue Service passt perfekt in die Hybrid-Strategie von LeaseWeb, die die Kombination von öffentlichem und privatem CDN über eine einzige Bedienungsoberfläche vorsieht. Die Vorteile sind eine hohe Performance, die Möglichkeit zur firmenspezifischen Konfiguration, ein einheitliches Berichtswesen und eine extensive Sicherheitsfunktionalität. Julien Lehman, Managing Director CDN bei LeaseWeb, erklärt: „Für viele Anwender im Bereich Entertainment und E-Commerce stellen CDNs ein Kernelement dar, um ihren Kunden den besten Service zu bieten. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von Multi-CDNs im Markt haben wir uns für den strategischen Schritt entschieden, eine eigene CDN-Plattform anzubieten. Damit ist gewährleistet, dass wir als zuverlässiger Partner die besten Multi- und Hybrid-CDN-Lösungen zur Verfügung stellen können.“ Über LeaseWeb LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support. Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 18 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH, LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V.. Weitere Informationen: LeaseWeb Deutschland GmbH, Anja Müller, Kleyerstrasse 79 / Tor 13, 60326 Frankfurt am Main, E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.de PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de Original-Content von: LeaseWeb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de