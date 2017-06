Foto: wikipedia.de · Gottesdienst in der Bill Viola-Ausstellung in den Deichtorhallen Hamburg: Bischöfin Fehrs: „Leidenschaftliches Experiment zum Reformationsjubiläum“. Hamburg (sg). Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), wird am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr in der Ausstellung „Bill Viola – Installationen“ einen Gottesdienst in den Hamburger Deichtorhallen feiern.Im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017 zeigen die Deichtorhallen noch bis 10. September 2017 eine groß angelegte Ausstellung des amerikanischen Medienkünstlers Bill Viola. Bill Violas Werke beschäftigen sich mit den zentralen Themen des menschlichen Lebens: Geburt, Tod, Liebe, Emotion und Spiritualität. Sein übergreifendes Interesse gilt mystischen Traditionen, insbesondere denen des Zen-Buddhismus, des Islams und des Christentums.

Der Gottesdienst wird in der großen Halle vor der zehn Meter hohen Installation von „Tristan‘s Ascension“ und „Fire Woman“ gefeiert. Bischöfin Fehrs: „Ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst inmitten einer Installation zu feiern, die Raum zum Innehalten gibt. Die Leidenschaft der Kunst mit biblischem Wort und ganz besonderer Musik zu verknüpfen ist ein wirkliches Experiment, das zum Reformationsjubiläum passt. Martin Luther ebnete einer Haltung den Weg, die das Kunstwerk aus den Kirchen heraus in den Alltag holte. Die überwältigenden Installationen Bill Violas bringen die Macht und zugleich die Schönheit der Elemente Feuer und Wasser körperlich nahe. In der schlichten Schönheit der Deichtorhallen wird dies eine besondere Feier des Glaubens.“

Bischöfin Fehrs freut sich besonders auf die musikalische Gestaltung: „Ich danke dem Kirchenmusiker Norbert Hoppermann und seinem Vokalensemble conSonanz vom Erzbistum Hamburg, die Bill Violas Werke hier in einen neuen überwältigenden Rahmen stellen werden. Zugleich setzt dieses Engagement auch einen ökumenischen Akzent.“

Der Einlass zum Gottesdienst ist am Freitag, 30. Juni ab 18.40 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung „Bill Viola – Installationen“ ist bis zum 10. September 2017 in der HALLE FÜR AKTUELLE KUNST/DEICHTORHALLEN HAMBURG zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen: Di-So von 11-18 Uhr. Jeden 1. Donnerstag im Monat von 11-21 Uhr.