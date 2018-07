– Globaler Riese für Kühl- und Klimatechnik wählt cloud-native Procurement-Softwareplattform von GEP Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) – GEP, ein führender Anbieter von Procurement-Software und -Dienstleistungen für weltweite Fortune 500- und Global 2000-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sich Lennox International für dieProcurement-Software SMART by GEP ®, die branchenführende cloud-native Softwareplattform für Beschaffung, Einkauf und Ausgabenmanagement, entschieden hat. Das in Richardson, Texas, ansässige Unternehmen traf die Entscheidung für SMART by GEP, weil die Software über umfassende Source-to-Pay-Funktionen verfügt, einschließlich leistungsstarker Ausgabenanalyse und Transparenz, Nachverfolgung von Kosteneinsparungen und Projekten, Sourcing, Vertrags- und Lieferantenmanagement sowie Katalog-, Einkaufs-, Rechnungs- und Kreditorenmanagement. SMART by GEPs einheitliche Source-to-Pay-Softwareplattform ist eine komplette Beschaffungsplattform, die Cloud-, Touch- und Mobile-Technologien unterstützt. Das cloud-native SMART by GEP nutzt die Wirtschaftlichkeit der Cloud, um eine Lösung bereitzustellen, die selbst die massivsten Prozessanforderungen von GEPs Fortune 500- und Global 2000-Unternehmenskunden problemlos bewältigt und gleichzeitig lästige Infrastruktur- und Supportkosten eliminiert. SMART by GEP lässt sich einfach einrichten, einsetzen und verwenden, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist. Alle GEP-Produkte sind plattformunabhängig (sie arbeiten mit SAP, Lawson, Oracle und allen anderen gängigen ERP- und F&A-Systemen), und mit seinem erstklassigem Support und Service ist GEP ein Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit. SMART by GEP bietet vollständige Source-to-Pay-Funktionalität in einer benutzerfreundlichen, einheitlichen cloud-nativen Plattform, einschließlich Ausgabenanalyse, Beschaffung, Vertragsmanagement, Lieferantenmanagement, Procure-to-Pay, Einsparungsprojektmanagement und Nachhalten von Kosteneinsparungen, Rechnungsstellung und andere verwandte Funktionalitäten. Die preisgekrönte cloud-native S2P-Plattform ist außerdem für Touch- und Mobile-Technologien ausgelegt, so dass Benutzer überall und jederzeit auf jedem Gerät arbeiten können. Informationen zu GEP GEP hilft global aufgestellten Unternehmen, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu sichern, die Rentabilität zu steigern und Unternehmenswert und Shareholder Value zu maximieren. Frisches Denken, innovative Produkte, unübertroffene Fachkompetenz und intelligente, leidenschaftliche Mitarbeiter – so schafft und liefert GEP einheitliche Lösungen für die Transformation des Geschäfts in einer Größenordnung, Wirksamkeit und Effektivität, die so noch nie da waren. Das als Leader im Gartner Magic Quadrant und Best Provider bei den World Procurement Awards und EPIC Procurement Excellence Awards gewürdigte GEP wird regelmäßig von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partners als Innovator und Vorreiter im Bereich Source-to-Pay Procurement-Software ausgezeichnet. GEP wird außerdem als führend im Bereich Managed Procurement Services (Procurement Outsourcing) von Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP eingestuft. ALM Intelligence, das maßgebliche Marktforschungsunternehmen im Bereich Management Consulting, positioniert GEP als Spitzenreiter in der Beschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung. Mit 14 Büros und Betriebszentren in Europa, Asien und Nord- und Südamerika unterstützt das in Clark, New Jersey, ansässige GEP weltweit Unternehmen bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Um mehr über unser umfassendes Angebot an strategischen und Managed Services zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gep.com. Weitere Informationen zu SMART by GEP, unserer cloud-nativen einheitlichen Source-to-Pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com. Pressekontakt: Al Girardi Global VP, Marketing & Analyst Relations GEP Worldwide Tel.: +1 732-382-6565 E-Mail: al.girardi@gep.com Logo – https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg Original-Content von: GEP, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de