Hong Kong (ots/PRNewswire) – Lenovos (HKSE: 992 ADR LNVGY) außergewöhnliche Monitore und Nachrichtenkampagnen haben den Status des Unternehmens als führende Größe der Elektronikbranche gefestigt. Die Lenovo Visuals Business Unit, ein Team, das sich der Herstellung branchenweit führender Anzeigelösungen widmet, hat auf der IFA 2019 fünf neue Halo-Monitore vorgestellt. Dieser Launch steht beispielhaft für Lenovos bestreben, in jeder Hinsicht eine kundenorientierte Marke zu werden. Die Untermarke ThinkVision und die Monitorproduktlinie von Lenovo, die von der Lenovo Visuals Business Unit herausgegeben werden , entsprechen stets dem Bedarf von Unternehmens- und Heimanwendern, indem sie verschiedene intelligente Lösungen bieten, wodurch die Marke in der Branche ein großes Maß an Anerkennung erntet. Die Lenovo Visuals Business Unit hat auf der IFA 2019 5 neue Monitore vorgestellt. den Lenovo Q27q, den Q24i, den L28u, den G34w und den ThinkVision S28u. Besonders zu erwähnen ist, dass der Q27q-Monitor mit dem BGR 2019 Best of IFA, dem Tweak Town 2019 IFA Top Pick und dem Best Reviews Best Computer Monitor drei Medienpreise gewonnen hat. Da die IFA der Haupttreffpunkt für Einzelhändler, Kunden und die Medien ist, zeichnet der Gewinn dieser Preise Lenovo vor einem internationalen Publikum als führende Größe der Branche aus. Während das Stand-Alone-Monitorgeschäft von Lenovo weiterhin branchenweite Anerkennung erhält, arbeitet die Lenovo Visuals Business Unit auch daran, endlose Möglichkeiten für jeden Kunden in verschiedenen Bereichen, u. a. im Home-Office, Home-Entertainment, Gaming und im geschäftlichen Bereich zu bieten. Neben den Monitoren der Q-Serie verfügt der L28u-Monitor über Features mit denen die Ermüdung der Augen minimiert werden soll, wohingegen der G34w-Monitor über ein ultrabreites Display verfügt, wodurch ein geschmeidiges Gameplay gefördert wird. Der ThinkVision S28u hingegen unterstützt schlanke, moderne Designs und richtet sich an geschäftliche Anwender, die nach der aktuellsten Displaytechnologie verlangen. Diese Geräte, die das Kundenerlebnis in den Vordergrund stellen, versinnbildlichen Lenovos Engagement, für kundenorientierte Markenwerte zu stehen. Lenovo hat nicht nur ein beeindruckendes Markenportfolio aufgebaut, sondern generiert auch Inhalte einer hochqualitativen Vordenkerposition, wie man an Lenovo ThinkVisions preisgekrönter Social-Media-Kampagne sehen kann: „Design, Humanity, Innovation, Bring betterment to life“. Die Kampagne wurde mit sechs Marketing- und Businesspreisen, u. a. dem Innovation in the Use of Video, Silver Award und dem Premium Business Award in APAC Region, APAC Stevie Award ausgezeichnet, wodurch Lenovo in der Lage war, starke Verbindungen zu wichtigen und einflussreichen Personen und Unternehmen zu knüpfen, zu denen beispielsweise der berühmte Architekt Shuhei Aoyama, die NRO Orbis und der Co-Working-Space WeWork gehören. Die Kampagne sorgte für eine immense gesellschaftliche Begeisterung und erhielt enorme Aufmerksamkeit in der Branche. Die Lenovo Visuals Business Unit, einschließlich der Monitore von Lenovo und ThinkVision sowie eine Reihe anderer Produktlinien haben viele Preise gewonnen, u. a. den Best Monitor of CES, den iF Product Design, den Red Dot Design Award und den Best Offbeat Product/Best of CES Asia 2018, etc. gewonnen. Die Business Unit hat voller innovativem Geist außerdem ein deutliches Wachstum an Marktanteilen in den wichtigsten Märkten* einschließlich Europa, Amerika und Asien erzielt. Diese Vielzahl an Auszeichnungen zeichnen Lenovo als Marktführer im Schaffen und Bereitstellen von Werten für seine Kunden aus. Lenovo ermöglicht es Kunden, die Welt auf vernetztere und nahtlosere Weise zu erleben, während das Unternehmen eine inklusive, vertrauenwürdige und nachhaltige digitale Gesellschaft für alle entwickelt. *das PRC-Bundle ist nicht enthalten Informationen zur Lenovo Visuals Business Unit Lenovo ThinkVision, das sich auf die mutige Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, ist das beste Beispiel für Lenovos weltverändernde Technologie und trägt das Vermächtnis und des ausgezeichneten Designs und der legendären Haltbarkeit der Think-Marke von Lenovo. Monitore von ThinkVision kombinieren Lenovos geschätzte „Think"-Qualität und das präzise Engineering, um hohe Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit zu gewährleisten. Zusätzlich zu der modernen, ästhetischen und konsistenten Sprache des Designs sind Monitore von Lenovo nicht nur Anzeigen für das Home-Entertainment, sondern sind mit hochmodernen Technologien ausgestattet und vereinfachen die Verwendung auf der nächsten Ebene mit einer herausragenden Komorbititäten und visueller Technologie, die Anerkennung in der Branche erhalten.

Quelle: presseportal.de