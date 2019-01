Mainz (ots) – Um die letzte Moselschiefer-Grube in Mayen und die Arbeiter, die gegen deren Stilllegung protestieren, geht es in „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“, dem landespolitischen Magazin, am 10.1.2019, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. „Aus den Tiefen der Erde auf die Dächer der Welt“, so wurde der in Mayen geförderte Moselschiefer früher vermarktet. Doch Ende März soll die Förderung im letzten Schieferbergwerk der Eifel enden. Aus Kostengründen und weil die Qualität des noch vorhandenen Schiefers nicht gut genug sei, sagt die Geschäftsleitung. Damit geht nicht nur eine Tradition zu Ende. 50 Bergleute sind betroffen. Für viele von ihnen und ihre Familien bedeutete das eine traurige Jahreswende. Jetzt laufen Gespräche über einen Sozialplan. Doch noch kämpfen die Beschäftigten um ihre Jobs. Dabei haben sie Politiker vor Ort und sogar den gebürtigen Mayener Mario Adorf auf ihrer Seite „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“-Reporter Holger Schäfer hat in der Eifel recherchiert, mit protestierenden Arbeiter, ihren Familien und der Geschäftsleitung des Schieferbergwerks gesprochen. Moderation: Daniela Schick Weitere Themen der Sendung: – Ärger um verdreckte Straßenränder und Plätze – Was hilft gegen Müllsünder? – Streit um Straßenausbaubeiträge – Politischer Schlagabtausch stoppt Bauprojekte – Zur Sache-PIN: Was sind eigentlich Straßenausbaubeiträge? – „Gehackte“ Politiker – Wie gefährlich ist der Datenklau für die Demokratie? – Pflege auf dem Land – Wer kümmert sich um die alten Menschen auf den Dörfern? – Gast im Studio: SWR Pflege-Experte Gottlob Schober – Mehr Zeit für Senioren wie in Holland? Ambulante Pfleger setzen auf ein neues Modell – Glosse „Zur Sache Schätzchen“: Happy Beckday „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ Das SWR-Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen. Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.de Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de