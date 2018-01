Auch im neuen Jahr wird es wieder regelmäßig einen Liberalen Stammtisch in Travemünde geben. Er findet jeweils am ersten Mittwoch eines Monats – im Januar also am 03. Januar 2018 um 17.00 Uhr im „Kleinen Winkler“ in der Vorderreihe in Travemünde statt.Als besonderer Gast wird diesmal der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft, Thomas Rathcke, erwartet. Mit ihm, aber auch mit allen übrigen Gästen, werden in gewohnt lockerer Atmosphäre tagesaktuelle Themen aus Travemünde, aus Lübeck und aus der Landes- und Bundespolitik diskutiert.

Gäste sind herzlich willkommen wenn die Freunde des Liberalen Stammtisches zu ihrem monatlichen Treffen zusammenkommen. Gastgeber ist wie immer der baupolitische Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion, Thomas-Markus Leber.