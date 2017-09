Liberaler Stammtisch am 06. September 2017 – Der nächste Liberale Stammtisch Travemünde wird am 06. September 2017 um 17.00 Uhr im „Kleinen Winkler“ in der Vorderreihe in Travemünde stattfinden. Kathrin Weiher, Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters in der Hansestadt, konnte für diesen Termin gewonnen werden.

In lockerer und entspannter Atmosphäre besteht Gelegenheit die Kandidatin, aber insbesondere auch ihre Ziele näher kennen zu lernen.

Gäste sind herzlich willkommen, wenn die Freunde des Liberalen Stammtisches zu ihrem monatlichen Treffen zusammenkommen.

Gastgeber wird wieder der baupolitische Sprecher der FDP-Bürgerschafts-Fraktion Thomas-Markus Leber sein.