Zhaoyuan, China (ots/PRNewswire) – Der chinesische Reifenhersteller Shandong Linglong Tire Co., Ltd. legt großen Wert auf seine IT-Architektur. Das Unternehmen hat nicht nur intelligente Fertigungssysteme implementiert, sondern auch ein solides Informationssicherheitssystem. Am 26. November 2019 erhielt Linglong die höchste Zertifizierungsstufe von TISAX, die drei Jahre lang gültig ist. Dieses Zertifikat bedeutet einerseits eine Anerkennung von Linglongs Investitionen in die Informationssicherheitsarchitektur und andererseits zuverlässige Informationssicherheit, um seinen Kfz-Hersteller-Kunden in Europa einen besseren Service zu ermöglichen. Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) ist ein Standard zu Bewertung der Informationssicherheit. Er dient zur gegenseitigen Anerkennung der Informationssicherheitsbewertung in der Automobilindustrie anhand eines allgemeinen Mechanismus zur Bewertung und zum Austausch. Mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der EU ist die Informationssicherheit ein wichtiger Faktor für die europäische Automobilindustrie geworden, die von ihren Zulieferern und Partnern in der Automobilbranche jetzt einen besseren Datenschutz fordert. Inzwischen sind weltbekannte Kfz-Hersteller wie Volkswagen, Porsche, Audi usw. Mitglieder der ENX Association und sie fordern die TISAX-Zertifizierung von ihren Lieferanten. Pressekontakt: Shihui Wang +86-18705356608 Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134176/4480928 OTS: Linglong Tire Original-Content von: Linglong Tire, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de