Zrenjanin, Serbien (ots/PRNewswire) – Linglong International Europe D.O.O. Zrenjanin (LLIE), die erste europäische Fabrik der chinesischen Reifenindustrie, hielt ihre Eröffnungszeremonie und globale Partnerkonferenz vom 29. bis 30. März erfolgreich in Serbien ab. Serbien ist Chinas erster strategischer Partner in Mittel- und Osteuropa und verfügt über ein günstiges Umfeld für Entwicklung und Investitionen. LLIE befindet sich in der Freihandelszone von Zrenjanin und ist das zweite Überseeprojekt von Linglong Tire und gleichzeitig das derzeit größte Auslandsinvestitionsprojekt in Serbien. Nach Abschluss des Projekts wird die Jahresproduktion verschiedener Hochleistungs-Radialreifen 13,62 Millionen Stück mit einem Jahresumsatz von 600 Millionen USD erzielen. Wang Feng, Chairman und CEO von Linglong Tire, sagte auf der Konferenz: „Die Ankunft von Linglong in Serbien ist eine großartige Gelegenheit, gegeben durch die Offenheit und Win-Win-Situation. Wir werden unsere Erwartungen erfüllen, den raschen und qualitativ hochwertigen Bau des Projekts sicherstellen, eine frühe Produktion anstreben und gleichzeitig wird Linglong den kulturellen Austausch und die Integration mit Serbien vorantreiben, für eine gesunde, stabile und nachhaltige Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit zwischen China und Serbien.“ Linglong Tire ist seit mehr als 40 Jahren auf dem internationalen Markt in Bezug auf technologische Forschung/Entwicklung und Produktqualität wettbewerbsfähig, hat seine internationale Entwicklungsstrategie umgesetzt und treibt sein globales Layout „5+3“ kontinuierlich voran. Linglong Tire hat Produktionsstätten in chinesischen Städten errichtet, darunter Zhaoyuan und Dezhou in der Provinz Shandong, Liuzhou in der Provinz Guangxi, Jingmen in der Provinz Hubei und seine erste ausländische Fabrik in Thailand. Im Projekt kommen aufstrebende Technologien wie künstliche Intelligenz, mobile Sensing, Big Data und Industrieroboter zur Anwendung, um erstklassiges Management, exzellente Qualität, umweltfreundliche Fertigung in einer High-End-Marke zu vereinen, für den Bau einer intelligenten, automatischen und „grünen“ Reifenfabrik, die einen Benchmark setzt für intelligente High-End-Fertigung und eine umweltfreundliche Supply Chain. Der Bau von LLIE wird Linglong bei der Entwicklung des europäischen Marktes voranbringen und die Pünktlichkeit der Liefer- und Servicequalität für europäische Automobilfabriken verbessern. Darüber hinaus ist er von großer Bedeutung für die Förderung des industriellen Layouts von Linglongs Globalisierung und den globalen Einfluss der chinesischen Reifenherstellung. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/844157/Linglong_Tire_Facto ry_Serbia.jpg Pressekontakt: Shihui Wang +86-187-0535-6608 Original-Content von: Linglong Tire, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de