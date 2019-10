Zwei Autos krachen zusammen: Fünf Menschen verletzt Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Hamburg sind am Mittwochnachmittag fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Einer von beiden war ein 15 Jahre alter Junge, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer eines Wagens wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von den Rettungskräften be

Kiel: Feuerwehr im Großeinsatz am Uni-Klinikum wegen Toaster Ein Großeinsatz hat die Feuerwehr Kiel mitten in den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit beschäftigt. Am Uni-Klinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat unter anderem ein Toaster gebrannt. 75 Einsatzkräfte waren vor Ort. Im Uni-Klinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel hat es am Mittwochabe

FC Voran Ohe gegen TuS Berne: Ist die Schlappe verdaut? Am Freitag trifft der FC Voran Ohe auf den TuS Berne. Am letzten Spieltag nahm Voran Ohe gegen den VfL Lohbrügge die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Nichts zu holen gab es beim letzten Ligaauftritt, als sich Berne auf eigener Anlage mit 0:6 dem SV Nettelnburg/Allermöhe geschlagen geben mu

Oststeinbeker SV gegen Klub Kosova: Kommt Kosova wieder in die Spur? Der Klub Kosova will beim Oststeinbeker SV die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Letzte Woche siegte der OSV gegen den Düneberger SV mit 3:1. Damit liegt Oststeinbek mit 14 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Auf heimischem Terrain blieb Kosova am vorigen Freitag aufgrund der 2:3-Pleite

Harburger TB gegen SSV Rantzau Barmstedt: Harburg will wieder jubeln Rantzau Barmstedt will beim HTB die schwarze Serie von vier Niederlagen beenden. Zuletzt kassierte der Harburger TB eine Niederlage gegen die Eintracht Lokstedt – die sechste Saisonpleite. Der letzte Auftritt von SSV verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 1:2-Niederlage gegen I

Hamm United gegen FC Süderelbe: Süderelbe drängt auf Wiedergutmachung Am kommenden Freitag trifft Hamm United auf den FC Süderelbe. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Hamm kürzlich gegen den Niendorfer TSV zufriedengeben. Jüngst brachte der TuS Dassendorf Süderelbe die vierte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Anmerkung: Dieser Text wurde nicht von einem

Tura Harksheide gegen SC Nienstedten: Behält Harksheide Rückenwind? Harksheide will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen Nienstedten ausbauen. Tura schlug den SC Sternschanze am Sonntag mit 4:1 und hat somit Rückenwind. Das letzte Ligaspiel endete für den SCN mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den HEBC. Anmerkung: Dieser Text wurde nicht von einem Men

TuS Osdorf gegen TSV Sasel: Sasel will Erfolgsserie ausbauen Osdorf bekommt es am Freitag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Zuletzt kam der TuS Osdorf zu einem 3:1-Erfolg über den Bramfelder SV. Sasel gewann das letzte Spiel gegen den Hamburger SV III mit 3:2 und liegt mit 25 Punkten weit oben in der Tabelle. Anmerkung:

HSV droht der Ausfall von Heuer Fernandes und Jung Fußball-Zweitligist Hamburger SV droht im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky) der Ausfall von Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes. Der 26-Jährige fehlte beim Training am Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen, wie der HSV mitteilte. Sollte Heuer Fernandes bis zum Spiel