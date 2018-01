New York und London (ots/PRNewswire) – Situs (https://www.situs.com/), der führende globale Anbieter von strategischen Geschäftslösungen für die Finanz- und Immobilienbranche, gab heute bekannt, dass Lisa Williams mit sofortiger Wirkung die Leitung des Europageschäfts übernehmen wird. Frau Williams wird das europäische Geschäft von London aus leiten und mit dem Senior Team in Europa zusammenarbeiten, um die Strategie festzulegen und das Wachstum voranzutreiben. Sie tritt gleichzeitig in das Executive Management Team von Situs ein und wird mit dazu beitragen, das gesamte Franchise-Geschäft weltweit voranzubringen. In ihrer neuen Funktion wird Williams an Situs President Nick Rudenstine berichten. „Unser europäisches Geschäft ist in Umfang und Reichweite gewachsen, und Lisa hat in den letzten Jahren eine Schlüsselrolle dabei gespielt. Ihre Erfahrung in der Branche, ihre Verbundenheit mit unseren Kunden und ihre strategische Vision machen sie zur Idealbesetzung für diese Funktion. Wir freuen auf die Perspektiven, die sich dem Unternehmen eröffnen, wenn Lisa das Ruder übernimmt“, sagte Herr Rudenstine. Frau Williams arbeitet seit mehr als acht Jahren bei Situs und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Gewerbeimmobilien Servicing im Banken- und Finanzsektor. Vor ihrem Einstieg bei Situs war Frau Williams sechs Jahre für Capmark Finance Inc. (nun bekannt als Capita) tätig, wo sie das Portfoliomanagement eines gesamteuropäischen gewerblichen Portfolios mit einem Volumen von über 52 Mrd. Euro betreute. Sie ist aktives Mitglied der finanzberatenden Vereinigung Counselors of Real Estate (CRE) und gehörte dort unter anderem auch dem Verwaltungsrat an. INFORMATIONEN ZU SITUS Situs (https://www.situs.com/), der führende Kundenberater bei der Bewertung, Optimierung und Verwaltung gewerblicher und Wohnimmobilienanlagen und Immobilienwerte, setzt seit 1985 den Standard in punkto Service, Qualität und Ausführung. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA und Europa und ist bislang an Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen von Immobilien mit einem Volumen von mehr als einer Billion US-Dollar beteiligt gewesen. Der von Moody’s, Fitch und Morningstar geratete Servicer verwaltet mehr als 165 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten und wird von der Mortgage Bankers Association in mehreren Kategorien als Top 20-Servicer eingestuft. 2016 konnte Situs zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „Advisor of the Year“ der Fachzeitschrift Real Estate Finance & Investment und die Auszeichnung „Capital Advisor Firm of the Year“ von Property Investor Europe entgegennehmen. Im Jahre 2017 wurde die Firma mit dem vom Real Estate Finance & Investment Magazine verliehenen „Industry Contributor of the Year“-Award geehrt. Pressekontakt: BEI SITUS Cecilia Panozzo cecilia.panozzo@situs.com + 1 212 294 1304 Original-Content von: Situs, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de