Frankfurt am Main (ots) – Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH http://bit.ly/2U4fOU0) hat dem Logistikunternehmen United Parcel Service Deutschland (UPS Deutschland) in einem Zertifizierungsaudit bestätigt, die Anforderungen der EU-Leitlinie für die gute Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln (2013/C 343/01) zu erfüllen. Das Compliance Audit zur „Good Distribution Practice“ (GDP) der DQS umfasste die nationalen und internationalen Paketdienstleistungen für den nicht temperaturgeführten Transport pharmazeutischer Produkte. Die Übergabe des GDP-Zertifikates an Frank Sportolari, Präsident UPS Deutschland, fand im Juli 2019 am Sitz der deutschen UPS-Geschäftsführung in Monheim statt. Höchste Sorgfalt bei Dienstleistung im Gesundheitswesen „Wenn es um das Gesundheitswesen geht, sind wir uns bei UPS bewusst, dass es um Patienten geht und nicht um ein Paket“, so Frank Sportolari. „Diese Zertifizierung kommt allen UPS-Kunden zugute und bestätigt, was wir und andere seit Jahrzehnten wissen: Das intelligente globale Logistiknetzwerk von UPS ist darauf ausgelegt, die hohen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.“ Andreas Völkerding, Leiter des fünfköpfigen DQS-Auditteams, bestätigt den hohen Stellenwert, den GDP bei UPS genießt: „UPS nimmt die Verantwortung für diese Produkte innerhalb der Lieferkette wahr und entwickelt die bestehenden Prozesse kontinuierlich im Sinne der Kunden und Patienten weiter.“ Good Distribution Practice – darum geht es: Die EU-Leitlinie für die gute Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln (2013/C 343/01) macht Unternehmen der Großhandels- und Logistikbranche, die für die pharmazeutische Industrie tätig sind, Vorgaben darüber, welche Mindestanforderungen ihre Leistungen erfüllen müssen. Darüber hinaus sollen die Risiken durch Lagerung und Transport im Umgang mit Medikamenten minimiert werden. Durch die Einhaltung der Good Distribution Practice (GDP) wird eine Kontrolle der Vertriebskette sichergestellt und somit die Qualität und Unversehrtheit von Arzneimitteln aufrechterhalten. United Parcel Service im Kurzporträt UPS ist ein weltweit führender Anbieter von Logistiklösungen und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter den Transport von Paketen und Fracht, Erleichterung des internationalen Handels und Einsatz fortschrittlicher Technologien zur effizienteren Verwaltung der Geschäftswelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Atlanta und bedient weltweit mehr als 220 Länder und Territorien. DQS GmbH – Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) als Deutschlands erster Managementsystem-Zertifizierer gegründet. Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme und Prozesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986 das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendsten Norm für Managementsysteme, ausgestellt. Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden – über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus – Impulse für Verbesserungs¬potenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche, hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Diese repräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens. Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehr als 60 Ländern mit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter – davon rund 2.500 Auditoren – und erzielte in 2018 einen Umsatz von 157 Millionen Euro. Mit 65.000 zertifizierten Standorten in 130 Ländern zählt die DQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand Mai 2019) Übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de