Brüssel (ots) – LONGi Solar, einer der führenden Hersteller von monokristallinen Hochleistungsmodulen, hat für sein bifaziales Halbzellen-Solarmodul den Solar + Power Award erhalten. Die Auszeichnung wurde gestern im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Amigo Hotel in Brüssel vergeben. Pressebilder finden Sie hier: http://ots.de/4d3pSu Der Solar + Power Award wird jedes Jahr in mehreren Kategorien vergeben. Er würdigt Menschen, Produkte und Dienstleistungen, die das Potenzial haben, den Strommarkt zu verändern. Das Siegermodul nutzt die Halbzellentechnologie, um Widerstandsverluste effektiv zu reduzieren und die Leistung um durchschnittlich 5 bis 10 Watt zu erhöhen. In Kombination mit der Bifacial-Technologie erreicht die frontseitige Leistung 320 Watt (60 Zellen). Unter Verschattung liefert Hi-MO3 mehr Strom als ein herkömmliches Modul. Die Vorteile von Hi-MO3 liegen in der niedrigeren Temperatur bei allen Bestrahlungsstärken. Technologieführer für hocheffiziente PERC-Module „Der Award zeichnet Photovoltaikmodule mit besonders hoher Effizienz aus, die die Industriestandards noch übertreffen. Deshalb freuen wir uns besonders über diese Anerkennung“, sagt Wenxue Li, Präsident von LONGi Solar. „Wir sind stolz auf die Wirkungsgradrekorde, die wir bei monokristallinen Solarzellen und -modulen mit PERC-Technologie erreicht haben. Um Technologieführer zu bleiben, investieren wir stärker als jeder andere Hersteller in Forschung und Entwicklung.“ Höchste Investitionen in R&D Im ersten Halbjahr 2018 investierte das Unternehmen 105 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, das entspricht 7,18 Prozent des Unternehmensumsatzes. LONGi Solar beschäftigt 500 Mitarbeiter im Bereich R&D und hält 260 Technologiepatente. Bifaziale Module zählen ebenso zum Produktportfolio wie Module mit Halbzellen und PERC- Monomodule der nächsten Generation, die weitere Hocheffizienztechnologien nutzen. Pressekontakt: Vera Neuhäuser Tel. +49 30 – 221 83 82 49 Mobil +49 178 – 53 68 425 neuhaeuser@sunbeam-communications.com Original-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell

