Pressemitteilung MdB Lorenz Gösta Beutin (DIE LINKE) · Klima- und umweltpolitischer Sprecher Bundestagsfraktion DIE LINKE. Landessprecher DIE LINKE. Schleswig-Holstein. Lorenz Gösta Beutin: Kostenloser Busverkehr hängt an Bundes- und Landesregierung. Lorenz Gösta Beutin, Bundestagsabgeordneter und Landessprecher der Linken in Schleswig-Holstein begrüßt die gemeinsame Initiative von Umwelt- und Verkehrsministerium zum Modellprojekt eines kostenlosen Busverkehrs, bezweifelt aber, ob es der geschäftsführenden Bundesregierung damit ernst ist.„Seit Jahren redet die LINKE sich beim Thema fortschrittlichen und ökologischen ÖPNV den Mund fusselig. Besonders in den Kommunen haben wir immer wieder ein Sozialticket und Anschluss an den Hamburger Verkehrsverbund gefordert. Bisher stieß das Thema in Kiel und anderswo auf taube Ohren“, sagt Beutin.

„ Ich bin begeistert, wenn unser Vorschlag endlich umgesetzt wird. Wenn der Vorstoß in Richtung einer zukunftweisenden Verkehrspolitik ernst gemeint ist, dann müssen die Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet werden. Diese konkrete Erwartung habe ich jetzt an die Bundesregierung, und möchte die Mittel dafür zurückgestellt sehen“, so der klima- und energiepolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag weiter.

„Angesichts der bisherigen Klima- und Verkehrspolitik der GroKo habe ich leider große Zweifel, ob jetzt auch mal was passiert. Denn: Den kostenlosen ÖPNV sucht man im gerade erst ausgehandelten Koalitionsvertrag vergeblich“, fasst Beutin zusammen.