Los Angeles (ots/PRNewswire) – Unternehmen mit Sitz in London entwickelt internationale Standards bei Lösungen mit Künstlicher Intelligenz / Preisgeld in Höhe von 15.000 US$ Humanising Autonomy, ein in London ansässiges Start-up aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, hat den mit 15.000 US$ dotierten Start-up-Wettbewerb der AutoMobility LA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2648710-1&h=1115649790&u=ht tps%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fschedule%2F&a=AutoMobility+LA)(TM) der Los Angeles Auto Show (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2648710-1&h=2983408626&u= http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=Los+Angeles+Auto+Show) (LA Auto Show®) gewonnen. Die zum sechsten Mal ausgetragene Top Ten Automotive Startups Competition(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2648710-1&h=4109222086&u=ht tps%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Ftop-ten-startups%2F&a=Top+Ten+Automotive+Startu ps+Competition%E2%84%A2) (Top Ten) wurde von PlanetM (https://c212.net/c/link/?t =0&l=de&o=2648710-1&h=2934823522&u=https%3A%2F%2Fwww.planetm.com%2F&a=PlanetM) präsentiert, Co-Sponsor war Plug and Play Tech Center (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2648710-1&h=1040117755&u=https%3A%2F%2Fwww.plugandplaytechcenter.com% 2F&a=Plug+and+Play+Tech+Center). Humanising Autonomy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2648710-1&h=3153470933& u=https%3A%2F%2Fwww.humanisingautonomy.com%2F&a=Humanising+Autonomy) (London, UK) ist ein Start-up mit großen Ambitionen: Es will globale Standards bei der Mensch-Maschine-Interaktion setzen. Seine Mission ist die sicherere, mehr auf den Menschen ausgerichtete Einführung von autonomen Technologien. Das Unternehmen hat dafür eine Software entwickelt, die das Verhalten von Fußgängern und gefährdeten Verkehrsteilnehmern für autonome Fahrzeuge in Echtzeit vorhersagt – mit dem Ziel, globale Mobilitätssysteme zu reformieren. Die Bildverarbeitungssoftware als zentrale Wahrnehmungstechnologie integriert dabei alle Autonomiestufen, einschließlich vollautonomer sowie von Menschen chauffierter Fahrzeuge. Ziel dabei ist, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und die Interaktion mit Fußgängern zu verbessern. „Dies war ein großes Jahr für unseren Start-up-Wettbewerb. Humanising Autonomy ist ein wirklich fortschrittliches Unternehmen mit weltweiten Kunden, die Sicherheit beim Autonomen Fahren umsetzen“, sagte Terri Toennies, Präsidentin von LA Auto Show und AutoMobility LA. „Die AutoMobility LA bietet eine Plattform, bei der die Sieger nicht nur Preisgelder bekommen. Darüber hinaus können sie führenden Branchenexperten ihr Geschäftsmodell vorstellen. Mit diesen Konzepten gestalten sie die Zukunft der Mobilität.“ Während der AutoMobility LA-Veranstaltung erreichten alle Top Ten-Finalisten ein breites internationales Publikum aus Journalisten und Industrievertretern wie Autoherstellern, Mitarbeitern von Technologiefirmen, Designern, Entwicklern, Investoren, Händlern, Vertretern des Öffentlichen Sektors, Analysten, Jungunternehmern und vielen mehr. Mehr Infos zu den diesjährigen Top Ten-Finalisten, zur AutoMobility LA der LA Auto Show oder zur Registrierung gibt es unter AutoMobilityLA.com (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2648710-1&h=3722918472&u=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla. com%2Fregister&a=AutoMobilityLA.com). Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA Die AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907 gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22. November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum. 2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität. Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum. Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie bei Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2648710-1&h=1184956386&u=https%3A%2F%2Ftwit ter.com%2FLAAutoShow&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 648710-1&h=3042536028&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLAAutoShow&a=Facebook) oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2648710-1&h=325197&u=https%3 A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flaautoshow%2F&a=Instagram). Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise zur Show unter http://www.LAAutoShow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/. Quelle: presseportal.de