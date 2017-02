Lübeck gehört zu den „attraktivsten Sieben“ – Nach einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung gehört Lübeck zu den sieben attraktivsten Städten in Deutschland, so berichtete die F.A.Z. am Donnerstag. Gemessen wurden die Zu- und Wegzüge der Innlandsbevölkerung von 109 Städten in Deutschland. Den Kulturausschussvorsitzenden Hennig Stabe wundert dieses Ergebnis nicht.

„Lübeck bietet gerade für junge Familien ein hervorragendes Angebot an Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Das Kulturangebot der Hansestadt mit Theater, Musikhalle, einer reichen Museumslandschaft ist einzigartig in Norddeutschland. Unsere Hochschulen haben bundesweit einen hervorragenden Ruf und zahlreiche Lübecker Unternehmen, sogenannte Hidden Champions, bieten attraktive Arbeitsplätze und Produkte auf Weltmarktniveau. Darüber hinaus entwickelt die Stadt der Sieben Türme durch ihre Lage am Wasser ein ganz besonderes Flair.

Auch wenn über die Arbeit der Bürgerschaft oft geschimpft wird, alles können wir doch nicht verkehrt gemacht haben.

Ich warne davor, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Um eine Spitzenposition unter den „attraktivsten Sieben“ zu behalten, müssen dringend neue Baugebiete ausgewiesen, der Bahnhaltepunkt Moisling entwickelt, dass Kulturangebot solide finanziert und die Bildungsinfrastruktur weiter saniert werden.“