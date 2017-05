Lübeck gestalten! Forum „Frauen-Bürgerschaft“ lädt zum Mitmachen ein – Frauen mit Ideen zur Gestaltung Lübecks lädt das Frauenbüro der Hansestadt am Dienstag, 30. Mai 2017, zum 2. Treffen des „Forums Frauen-Bürgerschaft“ ein.

Interessierte können dort ihre Ideen und konkreten Projektthemen mündlich einbringen oder diese bis zum 26.5. schriftlich senden an frauenbuero@luebeck.de. Das Frauenbüro unterstützt im weiteren Verlauf bei der Formulierung und Weiterleitung der Anträge an die Fraktionen der Bürgerschaft. Die Veranstaltung von 19.30 bis 21 Uhr findet im Lübecker Rathaus in der „Hörkammer“, Breite Str. 62, statt.

Im ersten Teil des Abends beschäftigt sich das Forum thematisch diesmal mit „Wissenschaft und Hochschule“ in Lübeck. Antonia Kayser, Studentin der Medizin an der Universität Lübeck und Debora Grund, stellvertretende Frauenbeauftragte der Fachhochschule Lübeck, schildern die Situation von Studentinnen in Lübeck heute sowie deren Anliegen an die Kommunalpolitik.

Anschließend können Frauen ihre Ideen und Projektthemen vorstellen und gemeinsam mit anderen Frauen diskutieren und beraten.

Das Lübecker Frauenbüro will die Beteiligung von Frauen an kommunalpolitischen Themen 2017 durch das „Forum Frauen-Bürgerschaft“ fortsetzen.

„Nach zwei erfolgreichen Frauenbürgerschafts-Sitzungen in den Jahren 2013 und 2016 mit einer regelrechten Fülle von Anträgen zu Themen, die Frauen wichtig sind in dieser Stadt, wollen wir die Beteiligung und das Interesse von Frauen jetzt dauerhaft wecken und laden sie ein, sich einerseits über Frauenzusammenhänge in Lübeck zu informieren und andererseits mit ihren Anliegen und konkreten Anträgen Lübeck frauenpolitisch mitzugestalten“, erläutert Angelika Schellin aus der Gruppe von Frauen, die in Zusammenarbeit mit den Frauenbüro die zwei Frauen-Bürgerschaften vorbereitete.

Weitere Termine und Themen des Forums Frauenbürgerschaft:

Dienstag, 26. September, 19 Uhr (Antragsschluss 22.9.), Thema: Frauenerwerbsarbeit – Teilzeit ist zu wenig, Ort: Frauennetzwerk zur Arbeitssituation, Fleischhauerstr. 37

Dienstag, 28. November, 19 Uhr (Antragsschluss 24.11.), Thema: Selbst und ständig – Frauen unternehmen, Ort: zur Zeit noch offen, bitte erfragen im Frauenbüro unter der Tel. 122-1615.