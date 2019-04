Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck · Bei einem Unfall auf der A20 kurz vor dem Lübecker Tunnel sind am Freitag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 59-Jähriger aus Polen mit seinem Pkw auf das Auto eines Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern auf. Dabei wurde der Pole leicht und sein 48-jähriger Beifahrer schwer verletzt. (Bildergalerie Seite 2) >>>>Beide wurden in eine Lübecker Klinik gebracht.Der Mann aus MV blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallspuren vor Ort ließen erkennen, dass die Fahrzeuge erst einige Zeit nach der Kollision zum Stehen kamen. Der Fahrer aus MV konnte sein Fahrzeug sogar erst im Tunnel stoppen. Beide Fahrzeuge sind durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die A20 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Rostock auf der rechten Spur gesperrt und konnte nur einspurig befahren werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

am 20. April 2019, 13:09 Uhr