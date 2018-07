Text & Fotos: TBF/Holger Kröger · Ständig lagen die Wäscheklammern auf dem Balkon im 3. Stock in Lübeck, Robert-Koch-Str. auf dem Boden oder im Garten. Wir konnten uns nicht erklären, wieso die Klammern immer wieder auf dem Balkonboden verstreut herumlagen. Gestern Abend gegen 18:40 Uhr sitzte ich bei halb zugezogenem Vorhang am Rechner als plötzlich

jemand mehrere Male von außen ans Fenster klopfte. Ich wunderte mich, da ich mich alleine in der Wohnung aufhielt. Durch den Vorhang konnte ich dann den Schatten eines großen Tieres auf dem

Wäscheständer stehend erkennen. Beim herausschauen sah ich dann eine Seemöwe, die es sich

auf unseren Handtüchern bequem machte und des öfteren mit dem Schnabel gegen die Scheibe klopfte, da sie vermutlich ihr Spiegelbild in der Scheibe sah.

Diesmal erwischte ich den Überltäter auf frischer Tat, denn die Möwe konnte mich nicht sehen, als sie gerade die Wäscheklammern aus dem Korb warf. Dabei ergab sich die Gelegenheit sie zu fotografie ren und zu filmen.