Lübecker Grüne wollen kleine Sensation schaffen – Auf einem Treffen des Kreisverbandes in der Kneipe “Alter Zolln” haben die Lübecker Grünen das Ergebnis der Landtagswahl und die politische Großwetterlage in Lübeck diskutiert.Hierzu erklären die Kreisvorsitzenden Stephanie Göhler und Thorsten Fürter:

“Die Lübecker Grünen haben erneut stark bei den Landtagswahlen abgeschnitten. Mit 14,6% der Zweitstimmen im Stadtgebiet liegen sie mit deutlichem Abstand zu FDP und Linken auf dem dritten Platz und konnten bei der Anzahl der Stimmen sogar leicht um 933 gegenüber der letzten Landtagswahl auf nunmehr 13.942 Zweitstimmen zulegen.

Wir bedanken uns bei den Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen und bei unseren drei Direktkandidaten Silke Mählenhoff, Arne-Matz Ramcke und Kai Freudenreich für den starken Wahlkampf.

Wir werfen jetzt den Blick auf die künftigen Wahlen. Bei der Bundestagswahl im September wollen wir in Lübeck eine kleine Sensation schaffen und zum ersten Mal in Schleswig-Holstein einen Wahlkreis für die Grünen direkt gewinnen. Das starke Abschneiden bei der Landtagswahl ist dafür eine gute Basis.

Die Zielsetzung für die kommende Bürgerschaftswahl im Mai 2018 ist die Steigerung des Ergebnisses der vergangenen Kommunalwahl (damals 16,5%). Wir sehen uns als die Kraft in Lübeck, die den Erhalt einer lebenswerten Umwelt, das Aufbohren verknöcherter Strukturen in der Stadt, ein besseres Bildungssystem und die Modernisierung des Verkehrs auf ihre Fahnen schreibt. Wir verfolgen unsere Ziele mit Beharrlichkeit und Augenmaß statt mit marktschreierischem Gebrüll. Wir arbeiten in der Bürgerschaft mit allen Fraktionen zusammen und sehen uns dabei nicht als Teil irgendeines politischen “Lagers”.

Dieser Kurs kommt offenbar an, denn obwohl einige wenige Mitglieder ausgetreten sind, um sich in neuen Projekten zu verwirklichen, konnten wir die Zahl unserer Mitglieder steigern. Zum 1. März 2016 hatten die Lübecker Grünen 91 Mitglieder, zum 1. Mai 2017 waren es bereits 102. Zudem hat sich gerade die Grüne Jugend Lübeck wieder neu gegründet. Dies wird den Verjüngungs- und Erneuerungsweg der Lübecker Grünen weiter beflügeln. Diese Entwicklungen und das starke Abschneiden bei der Landtagswahl zeigen, dass von einer manchmal angesprochenen “Spaltung” der Lübecker Grünen überhaupt keine Rede sein kann.”

Der Kreisvorsitzende Thorsten Fürter ergänzt:

“Anfang Juni werde ich meine Ideen für den Bundestagswahlkampf 2017 vorlegen. Ich kann das Direktmandat in Lübeck nur gewinnen, wenn ich einen starken und modernen Wahlkampf mache, der neue Wege beschreitet. Auf diese Herausforderung freue ich mich.”

Stephanie Göhler kündigt ihren bald bevorstehenden Rückzug als Kreisvorsitzende an:

“Ich bin jetzt vier Jahre Vorsitzende der Lübecker Grünen. Unsere Satzung verbietet eine erneute Kandidatur im Sommer. Es waren für mich bewegte Jahre, etwa die Auseinandersetzung um den Erhalt der Hafenschuppen auf der Nördlichen Wallhalbinsel und die Rettung der Linden an der Untertrave. Auch im Kampf gegen den Bau des Fehmarnbelttunnels habe ich mich stark engagiert. Ich erwarte von den Schleswig-Holsteinischen GRÜNEN, dass sie ihre starke Verhandlungsposition bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen ausnutzen und einen Stopp des Tunnels durchsetzen.

Auf einer Mitgliederversammlung im Juli wird meine Position als Vorsitzende des Kreisverbandes neu besetzt. Gut vorstellbar, dass auch an dieser Stelle der Verjüngungskurs der Lübecker Grünen seine Fortsetzung findet.”