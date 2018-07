Fotos: TBF/Holger Kröger · Nächtliche Teilsperrung der Wakenitzbrücke für Betonierarbeiten · Umleitung vom 4. Juli ab 20 Uhr bis 5. Juli 2018 um 5 Uhr in Richtung Marli/Travemünde · Die Wakenitzbrücke wird im Zuge der B 75 in Richtung Marli/Travemünde in der Nacht von Mittwoch, 4. Juli 2018, ab 20 Uhr bis zum Morgen des Donnerstags, 5. Juli 2018, um 5 Uhr auf Grund der zur Zeit laufenden Brückenbauarbeiten zum Teil gesperrt. (siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>Verkehrsteilnehmer von der Kronsforder Allee kommend können das Bauwerk in Richtung Marli/Travemünde nicht befahren, sondern werden zur Ratzeburger Allee geführt.Als Umleitungsstrecke wird der Streckenzug Ratzeburger Allee – Mühlentorteller – Hüxtertorallee – Molt-kestraße zur B 75 Roonstraße ausgewiesen. Die Zufahrt auf das Bauwerk von der Ratzeburger Allee in Richtung Marli/Travemünde sowie die Richtungsfahrbahn Marli – Genin sind von der Sperrung nicht betroffen.

Die Verkehrseinschränkungen sind notwendig, um den ersten Abschnitt der Mittelkappe auf dem Bauwerk zu betonieren. Der zweite Betonierabschnitt erfolgt voraussichtlich Ende September diesen Jahres.

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und wird weiterhin vor und während der jeweiligen Bauabschnitte detailliert über verkehrliche Beeinträchtigungen und Umleitungsstrecken informieren.+++