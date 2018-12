Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) – Ein luxuriöser Urlaub in einem Strandresort auf Bali (http://www.ritzcarlton.com/DE/hotels/indonesia/bali) ist genau das, wovon jeder träumt und sicherlich die schönste Art und Weisen seinen Urlaub zu verbringen. Nutzen Sie das fantastische Luxury Holiday Escape (http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali/offers/lu xury-holiday-escape)-Angebot des The Ritz-Carlton, Bali (http://www.ritzcarlton.com/DE/hotels/indonesia/bali), und lassen Sie sich mit einem verlockenden Angebot an kostenlosen Nusa Dua in unvergesslichen Ferien verwöhnen Ihr exklusiver Urlaub beginnt bei Ihrer Ankunft mit privaten Flughafentransfer zum Resort. Genießen Sie sechs Nächte Luxus in der Unterkunft Ihrer Wahl, darunter atemberaubende Lagunensuiten und private Poolvillen. Der luxuriöse Aufenthalt umfasst ein reichhaltiges Frühstücksbuffet im Senses Restaurant, Cocktails am Abend und ein 3-gängiges Mittagessen im The Beach Grill, der Breezes Tapas Lounge oder der The Ritz-Carlton Lounge & Bar oder 3-Gänge-Abendessen im Raku, Bejana, The Beach Grill oder der Breezes Tapas Lounge. Eine wohltuende 60-minütige traditionelle Massage in der herrlichen Umgebung des The Ritz-Carlton Spa (http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali/spa) ebenso wie der unbegrenzte Zugang zum einzigartigen Hydro-Vital-Pool (http://www .ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali/spa/hydro-vital-pool) hilft Ihnen, sich zu entspannen. Ein kostenloser Zugang zum Ritz Kids (http ://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali/area-activities/ritz- kids) Club in einem der besten Familien Resorts auf Bali (http://www.ritzcarlton.com/DE/hotels/indonesia/bali) ist zudem für Reisende mit Kindern inbegriffen. Sie werden es schwer haben, sich von den üppigen Gärten des Resorts, dem atemberaubenden Swimmingpool und dem weißen Sandstrand loszureißen. Jedoch sind alle Hot-Spots Nusa Duas nur wenige Minuten entfernt. Besuchen Sie das faszinierende Museum Pasifica, eine aufregende Tanzaufführung im Nusa Dua Theater oder stöbern Sie in den Boutiquen der Bali Collection. Ob Sie nun auf der Suche nach einem actionreichen Abenteuer, einem erholsamen Urlaub oder ein wenig von beidem sind, das The Ritz-Carlton Luxury Holiday Escape (http://www.ritzcarlton.com/de/hot els/indonesia/bali/offers/luxury-holiday-escape)-Paket bietet den perfekten Luxus-Inselurlaub. Das Angebot gilt für zwei Erwachsene und ist bis zum 24. Dezember 2019 gültig Über das The Ritz-Carlton, Bali. In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali (http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali) mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten (http:// www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/rooms-suites#fndtn-Suite s) und 34 der besten Villen (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/rooms-suites) in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, (http://www .ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/rooms-suites/club-level) sowie sechs moderne Speiselokale (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/dining), ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids (http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bal i/area-activities/ritz-kids) Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle (http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali/weddings) ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali (http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali/weddings). Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Über die The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC The Ritz-Carlton Rewards ist ein Kundentreueprogramm der The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., von Chevy Chase, Md., welches zurzeit für fast 100 Hotels und Resorts in 31 Ländern gültig ist. Mitglieder können Punkte sammeln und einlösen indem Sie Angebote in The-Ritz Carlton und Marriott International Räumlichkeiten buchen. Mitglieder von Marriott Rewards® – welches The Ritz-Carlton Rewards® beinhaltet – können Ihre Mitgliedschaft mit Starwood Preferred Guest® unter members.marriott.com verknüpfen um zusätzliche Vorteile wie den Elite Status und einem nicht limitiertem Punkte Transfer innerhalb Mitgliedschaften zu erhalten. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Marriott International, Inc.(NADAQ:MAR) 