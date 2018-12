Berlin (ots) – Der Berliner E-Zigaretten Hersteller LYNDEN und die Valora Retail Deutschland mit Firmensitz in Hamburg starten eine strategische Zusammenarbeit im Vertrieb von E-Zigaretten, Zubehör und Liquids. Seit Juni d.J. werden die begehrten Artikel des Berliner Unternehmens in den Vertriebsnetzen von Valora erfolgreich ausgerollt. „Wir freuen uns heute einen weiteren Meilenstein für die Marke LYNDEN bekanntzugeben. Durch die strategische Kooperation mit der Valora Retail Deutschland werden unsere Artikel bald noch zugänglicher für Kunden in Deutschland werden. Mit rund 1.000 Verkaufsstellen bedient Valora Retail Deutschland wöchentlich 3 Millionen Kunden“ teilte René Linden, Geschäftsführer von LYNDEN mit. „Der Markt für E-Zigaretten und Zubehör hat in den letzten Jahren signifikantes Wachstum verzeichnet und ist daher von stetig wachsender strategischer Wichtigkeit für uns. LYNDEN passt hier ideal in unser Konzept durch ihre premium Markenpositionierung und den Fokus auf hervorragende Qualität und Leistung bei ihren Artikeln.“ So Claudia Strehlau, aus dem Category Management Tabak, Valora Retail Deutschland. LYNDEN bedient das komplette Segment des E-Zigaretten Nutzerspektrums mit ihren Artikeln, vom Anfänger bis zum Profi-Dampfer. Das LYNDEN Sortiment umfasst mehr 1.000 Artikel in den Bereichen Liquids, Hardware und Zubehör. Zuletzt brachte das Unternehmen mit der Neuheit „LYNDEN VOX“ eine All-in-One E-Zigarette auf den jungen Markt, welche bereits direkt nach Markteinführung zu den Bestsellern seiner Kategorie in Deutschland zählt. Über LYNDEN LYNDEN ist einer der führenden Anbieter von E-Zigaretten in der DACH-Region. Das 2012 gegründete Unternehmen ist auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen und innovativen E-Zigaretten und E-Liquids spezialisiert. Sämtliche LYNDEN Artikel werden in Deutschland entwickelt und designed. Sicherheit und das Qualitätsmanagement der Artikel und Prozesse sind durch bekannte Gütesiegel wie TÜV, CE, ISO 9001, RoHs und cGMP zertifiziert und garantieren langanhaltende Freude. Über Valora Retail Deutschland Valora betreibt im Retail- und Convenience-Bereich das bundesweit größte Kiosk-Netzwerk und ist Marktführer im deutschen Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel. Mit k kiosk, cigo und ServiceStore DB bietet Valora drei Formate im Franchisesystem im kleinflächigen Einzelhandel und zählt zu den Top-10-Franchisesystemen in Deutschland. Die Kiosk-Filialen, Presse- und Tabakfachverkaufsstellen, Convenience-Stores sowie Bahnhofsbuchhandlungen sind an allen hochfrequentierten Lagen vertreten: in Einkaufszentren, Warenhäusern sowie an Bahnhöfen und Flughäfen. Die rund 1000 Filialen teilen sich auf in rund 690 Presse- und Tabakfachverkaufsstellen, circa 160 Bahnhofs- und Flughafenbuchhandlungen sowie rund 150 Convenience-Stores. Das Retailgeschäft von Valora in Deutschland ist mit der Valora Holding Germany GmbH in Hamburg ansässig. Pressekontakt: LYNDEN / PowerCigs Ltd. Geschäftsführer: René Linden Stralauer Allee 2b 10245 Berlin Deutschland https://www.PowerCigs.net http://www.LYNDEN.de info@lynden.de Valora Holding Germany GmbH Danziger Straße 35a 20099 Hamburg Deutschland Original-Content von: PowerCigs Ltd., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de