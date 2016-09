Magarethe Enders feiert ihren 100. Geburtstag

“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Magarethe Enders feiert ihren 100sten Geburtstag. Die in Lübeck geborene Magarethe Enders, geb. Kindt, feierte heute, am 24. September, ihren 100sten Geburtstag. In die Senator Senioren Residenz Waldersee, kamen schon am Vormittag viele Gäste, um zu gratulieren. Man bereitete der junggebliebenen Seniorin ein schöne Feierstunde. Glückwünsche kamen von der Verwandtschaft, der Stadtverwaltung, Ministerpräsident Torsten Albig und vom Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Der Präsident schrieb: „Sehr geehrte Frau Enders, zu Ihrem einhundertsten Geburtstag, den Sie am 24. September 2016 begehen, sende ich Ihnen herzliche Glückwünsche.

Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, auf ein volles Jahrhundert Rückschau halten zu können. Was haben Sie in Ihrem Leben nicht schon alles erfahren und erlebt! Da ist es richtig, den Blick auf Gelungenes im eigenen Leben zu lenken, auf das, was Grund zum Danken gibt. Ich hoffe, Sie können das in Gesellschaft derer tun, die Ihnen nah und wichtig sind.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Ehrentag festlich und in Gesundheit begehen können und bleibe

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Joachim Gauck

Und es wurde richtig gut gefeiert. Vormittags in der Senioren Residenz, nachmittags im Saal der Lübecker Rudergesellschaft von 1885 e.V., mit den Verwandten, die von Überall angereist kamen.

Gretel wie Margarethe, liebevoll von Ihren jüngerin Verwandten genannt, wird erzählte:

Meine Eltern waren auf der Durchreise und wurden in Lübeck ansässig. Ich wurde in Lübeck geboren. Wir wohnten Grüner Weg/1. Ochsenkoppel

Mein Vater war Ingenieur und arbeitete als Betriebsleiter in der Molkerei. Meine Mutter kaufte ein Haus in der Glockengießerstraße und betrieb dort 30 Jahre einen Kaufmannsladen. Nach meiner Schul- und Lehrzeit, arbeitete ich bei Annie Friede.

Danach bei den Stadtwerken und später bei Storebest bis zu meiner Rente, als Technische Zeichnerin. Mein jüngerer Bruder war Schiffsingenieur und arbeitete später in Südamerika. Als meine Eltern und auch mein Bruder verstorben waren, übernahm ich das Elternhaus. Bis zu meinem 95. Geburtstag habe ich das Haus verwaltet. Dann bin ich in die Senioren Residenz gezogen und habe hier eine schöne Wohnung.

Kinder habe ich keine. Ich war Schwanger, aber das Kind ist bei der Geburt gestorben.

Mit Lisa Dräger war ich gut befreundet. Wir hatten immer Doppelkopf gespielt.

Als 17 jährige habe ich aus den Büchern von Masha Kalèko, “Kleines Lesebuch für große Leute“ und „Das lyrische Stenogrammheft“ alle Gedichte auswendig gelernt.

Diese Gedichte hat Frau Enders auf der Feier auch vorgetragen. Fit ist die 100-jährige noch wie ein Turnschuh. Wie eine junge Kunstturnerin kann Sie noch Ihre Beine heben. Heikedine Körting-Beurmann „Die Drei ???“ sagte mir: Gretel war die Beste Freundin meiner Mutter. Als meine Eltern verstarben, wurde Gretel meine Ersatzmutter.

Sie kommt auch fast zu jeder Veranstaltung, die wir auf dem Kultur Gut Hasselburg, feiern. Es wurde bis in den Abend gefeiert, dann wurde Gretel in Ihre schöne Wohnung, zurück gefahren.

Von der Senioren-Residenz kam als Abordnung Schwester Matilde vorbei, sie ist eine der blauen Engel der Sozialbetreuung.

