München (ots) – The English version of this press release can be found at this link: https://my.hidrive.com/lnk/6qgioHdR Solaranlagen sind für eine Lebensdauer von mindestens 20 bis 25 Jahren ausgelegt. Sie werden in verschiedensten Klimatypen (tropisch, industriell…), an unterschiedlichsten Standorten (Meeresufer, Inseln…) und in mannigfachen Bodenstrukturen (einschließlich der aggressivsten) errichtet. Die tragenden Strukturen der PV-Paneele müssen diesen Bedingungen standhalten und sollten minimale Wartungskosten verursachen. Diese Anforderungen sind extrem anspruchsvoll. Daher bietet ArcelorMittal Magnelis® an, einen Stahl mit hervorragendem Korrosionsschutz, der mindestens dreimal besser ist als herkömmlicher verzinkter Stahl. Magnelis® zeigt einen Selbstheilungseffekt, der den Kantenschutz und den Oberflächenschutz bei Kratzern verbessert. Mit hervorragenden Gebrauchseigenschaften und seiner vielfältigen Anwendungsfähigkeit ist Magnelis® eine der besten und kostengünstigsten Alternativen zu nachverzinktem Stahl. Seit seiner Einführung im Jahr 2012 wird Magnelis® von vielen Solarunternehmen eingesetzt, um langlebigen Befestigungsstrukturen auch in widrigsten Umgebungen einen hervorragenden Schutz zu bieten – auch im Rahmen von sehr großen Installationen. In diesem Jahr präsentiert ArcelorMittal auf der Intersolar Europe die Kombination von Magnelis® mit der neuen hochfesten Stahlsorte S550GD Hyper®. Diese Kombination bietet einzigartige Möglichkeiten zur strukturellen Verbesserung von Solarkonstruktionen, wodurch Gewicht und Kosten reduziert werden. Außerdem wird eine neue Reihe von Magnelis® vorgestellt, die sich besonders für Fundamente in aggressiven Böden eignet. Damit ist Magnelis® die perfekte Lösung für Rahmen und Fundamente aus Profilen oder Rohren. Tracker, Aufdach- und Schwimminstallationen sowie für PV-Paneelrahmen empfohlen. Besucher können in Halle A3 / Stand 513 Realteile, Projekte und Anwendungen mit Magnelis® sowie alle detaillierten Merkmale dieser hervorragenden Beschichtung entdecken. Weitere Informationen zu Magnelis®: https://industry.arcelormittal.com/magnelis Weitere Informationen zum Angebot für Solar: https://industry.arcelormittal.com/solar Über ArcelorMittal Deutschland Mit einem Produktionsvolumen von rund 8 Millionen Tonnen Rohstahl ist ArcelorMittal einer der größten Stahlhersteller Deutschlands. Auto-, Bau- und Verpackungsindustrie gehören ebenso zum Kundenkreis wie der Bereich Haushaltswaren. Das Unternehmen betreibt vier große Produktionsstandorte in Deutschland. Dazu gehören zwei integrierte Flachstahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt sowie zwei Langstahlwerke in Hamburg und Duisburg. Außerdem unterhält ArcelorMittal ein stark ausgeprägtes Vertriebsnetz in Deutschland und verfügt über sieben Schneid-Servicezentren sowie 16 Distributionszentren. ArcelorMittal beschäftigt in Deutschland mehr als 9.000 Angestellte. http://deutschland.arcelormittal.com Fotos in Druckqualität können heruntergeladen werden über folgenden Link: https://my.hidrive.com/share/jkq4-0m4yo BU Foto Shutterstock: Besonders geeignet für Fundamente in aggressiven Böden: Magnelis® ist die perfekte Lösung für Rahmen und Fundamente aus Profilen oder Rohren. © Shutterstock BU Foto Profil du Futur: Entwickelt für eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren: Stützstrukturen benötigen einen hervorragenden Korrosionsschutz. © Profil du Futur Pressekontakt: Arne Langner, +49 30 75445 556, arne.langner@arcelormittal.com Original-Content von: ArcelorMittal Germany, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de