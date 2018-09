Berlin (ots) – Brückenteilzeit ist Win-Win-Situation für Frauen und Unternehmen Am heutigen Freitag, 28. September 2018, wird im Deutschen Bundestag in erster Lesung über die Einführung der Brückenteilzeit beraten. Dazu erklärt die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Yvonne Magwas: „Wir begrüßen die Einführung der Brückenteilzeit. Sie ist ein Meilenstein und aus Sicht der Frauen ein echter Fortschritt. Die Brückenteilzeit bedeutet das Ende der Teilzeitfalle, denn sie wird es zukünftig ermöglichen, schneller in Vollzeit zurückzukehren. Wir sind uns sicher, dass viele Frauen diese Möglichkeit gerne und rege nutzen werden. Die Einführung der Brückenteilzeit ist zugleich ein wichtiger Schritt hin zur eigenständigen Alterssicherung von Frauen sowie ein aktiver Beitrag und ein Fortschritt bei der Gleichstellung von Frauen und Männern. Zudem ist die Einführung der Brückenteilzeit eine klassische Win-Win-Situation: Frauen bieten sich zukünftig schnellere Wege aus der Teilzeit heraus, bei gleichzeitiger besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und Unternehmen finden zukünftig mehr qualifizierte Fachkräfte, die sie dringend benötigen.“ Pressekontakt: CDU/CSU – Bundestagsfraktion Pressestelle Telefon: (030) 227-52360 Fax: (030) 227-56660 Internet: http://www.cducsu.de Email: pressestelle@cducsu.de Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

