Sichere Verbindungen mit geringer Latenz zur IBM-Cloud jetzt weltweit möglich – über Megaport Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) – Megaport Limited (ASX: MP1) („Megaport“), ein weltweit führender Network-as-a-Service- (NaaS)- Anbieter, gab heute bekannt, dass es nun direkte, sichere Konnektivität zur IBM Cloud anbietet. Unternehmen haben nun von beliebigen der 179 weltweiten Rechenzentren Megaports aus Zugang auf dedizierte Hochgeschwindigkeits-Netzverbindungen zur IBM Cloud. Dies wird die Übertragung geschäftskritischer Daten zwischen privaten Infrastrukturen und der Cloud beschleunigen. Mit dem IBM Cloud Direct Link (https://www.ibm.com/cloud/direct-link) beschleunigt Megaport die Cloud-Akzeptanz von Unternehmen. Unternehmen können sich nahtlos eine hybride Umgebung schaffen, die die vor Ort befindliche Infrastruktur, eine private Cloud und öffentliche Cloud-Dienste miteinander verbindet. Megaport-Kunden können nahtlos auf die zunehmende weltweite Präsenz und Cloud-nativen Dienste der IBM Cloud zugreifen – darunter auf künstliche Intelligenz, Analytik, Blockchain, das Internet der Dinge, serverlose Systeme und mehr. „Die IBM Cloud hat im Unternehmenssegment eine lange, facettenreiche Geschichte“, so Vincent English, Chief Executive Officer von Megaport. „Kunden, die Anwendungen der nächsten Generation entwickeln wollen, haben nun direkten, skalierbaren Zugang zu Cloud-Infrastruktur, die auf künstliche Intelligenz und Big Data vorbereitet ist. Unser Konnektivitätsmodell umgeht das öffentliche Internet und richtet sich an Unternehmen, die in die Cloud wechseln. Gleichzeitig ermöglicht es eine höhere Leistung und Netz-Zuverlässigkeit für kritische Geschäftsanwendungen. Im Ergebnis kann der Kunde Auslastung und Skalierung zwischen Vor-Ort-Infrastruktur und Cloud nach Bedarf optimieren.“ „Unternehmen nutzen die Cloud schon lange nicht mehr nur aus Kostengründen. Immer häufiger wenden sie sich höherwertigen Cloud-nativen Diensten zu, um sich so Geschäftschancen zu erarbeiten“, so Kit Linton, Vice President of Network, IBM Cloud. „Megaport ermöglicht eine direkte Konnektivität zum IBM Cloud Direct Link und bietet weltweit tätigen Unternehmen damit eine verlässliche Methode, ihre Reichweite auszudehnen, Innovation voranzutreiben und eine Cloud-Strategie anzunehmen, die öffentliche und private Infrastrukturen nahtlos miteinander verbindet.“ Im Wettbewerb, Unternehmen eine höhere IT-Leistung und sichere Verbindungen zu Cloud-fähigen Anwendungen anzubieten, überzeugen Megaport-fähige Rechenzentren durch ihre weltweite Präsenz, die über Großstädte hinausgeht und so auch bislang unterversorgten Regionen Konnektivität bietet. Darüber hinaus haben für Unternehmen stets die Punkte Leistung, Sicherheit und Regulierungs-Compliance Priorität. Megaports Plattform trägt dazu bei, diese Hürden für die Cloud-Akzeptanz zu beseitigen. Mit der Erweiterung des Megaport-Ökosystems um die IBM Cloud haben Unternehmen Zugriff auf direkte Konnektivität zu einem der weltweit führenden Anbieter von Cloud-Diensten. Über Megaport Megaport ist der weltweit führende Anbieter elastischer Zusammenschaltungsdienste. Unter Einsatz von „Software-Defined Networking“ (SDN) versetzt die globale Plattform des Unternehmens Kunden in die Lage, ihr Netz schnell mit anderen Diensten im Megaport-Netz zu verbinden. Die Dienste können von Kunden über Mobilgeräte, Computer oder unsere offene API direkt kontrolliert werden. Die beträchtliche Präsenz des Unternehmens in Australien, im Asien/Pazifik-Raum, in Nordamerika und Europa schafft eine neutrale Plattform, die zahlreiche wichtige Rechenzentrumsanbieter verschiedener Märkte umspannt. Das 2013 etablierte, von Bevan Slattery gegründete Unternehmen Megaport hat die weltweit erste SDN-basierte Plattform für elastische Zusammenschaltung geschaffen – konzipiert als die sicherste, nahtloseste On-demand-Methode der Zusammenschaltung von Unternehmen, Netzen und Diensten. Megaport wurde unter der Leitung von Vincent English von einem hoch erfahrenen Team mit umfassenden Kenntnissen in der Errichtung groß angelegter globaler Carrier-Netze aufgebaut und verbindet über 179 Rechenzentren mehr als 780 Kunden weltweit. Megaport ist „Alibaba Cloud Technology Partner“, „Oracle Cloud Partner“, „AWS Technology Partner“, „Microsoft Azure ExpressRoute Partner“, „Google Cloud Interconnect Partner“ und „IBM Direct Link Cloud Exchange“-Anbieter. „Megaport“, „Virtual Cross Connect“, „VXC“ und „MegaIX“ sind eingetragene Marken von Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646. Mehr über Megaport erfahren Sie unter www.megaport.com. Pressekontakt: bei Megaport: Camille Denning +61 473 088 7400 media@megaport.com Foto – https://mma.prnewswire.com/media/616146/Megaport_IBM_Cloud.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/488371/Megaport_logo_Logo.jpg Original-Content von: Megaport, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de