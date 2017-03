Mehr Radverkehr – ja bitte – Die GRÜNEN Direktkandidaten für Lübeck, Silke Mählenhoff und Kai Freudenreich, unterstützen die Forderungen des ADFC für mehr Radverkehr in Lübeck:

„Kommunalspur, Fahrradparkhaus, Radschnellwege sind in anderen Städten schon längst Standard.

Selbst Lüneburg hat ein Fahrradparkhaus direkt am Bahnhof, mit Radstation. Mainz seit Jahren ein Leihsystem für Fahrräder, bei Kopenhagen geraten alle Radverkehrsplaner ins Schwärmen“ zählt Kai Freudenreich auf.

Selbst passionierter Radfahrer, weiß er um die täglichen kleinen Hindernisse, die das Radfahren in Lübeck manchmal zur Last werden lassen: „Besonders die schlechten, schmalen Radwege verleiden das Radeln. Zwei- Richtung-Radwege zu trennen, Radspuren auf der Fahrbahn auszuweisen wie an der Untertrave und sichere Baustellenpassagen verbessern den Service für Radler Innen“

Silke Mählenhoff ergänzt:“ Mit 17 % Radverkehrsanteil liegt Lübeck trotz der Hindernisse noch recht gut, doch da geht noch mehr. Auch die GRÜNEN wollen den Anteil an Radverkehr stärken. Deshalb werden wir uns dafür stark machen, dass Radinfrastruktur nicht nur geplant, sondern auch kurzfristig verwirklicht wird. Neue Wohngebiete sollen deshalb so gestaltet werden, dass Radwege, Radabstellanlagen großzügig eingeplant werden.“

Die GRÜNEN unterstützen die von der Initiative Spurwechsel weiterhin geforderte Kommunalspur für Busse und Radverkehr in der Ratzeburger Allee. Seit fast 20 Jahren sind in vielen deutschen Städten kombinierte Bus- und Radfahrspuren erfolgreich erprobt. Es gibt keinen Grund, warum dies in Lübeck nicht auch funktionieren sollte. Die Ratzeburger Allee bietet sich nahezu ideal für die Umsetzung an.