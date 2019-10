Mann des Tages wider Willen: Eberwein verursacht Elfer Michael Eberwein ist unfreiwillig zum Mann des Tages in der 2. Fußball-Bundesliga avanciert. Ohne mitzuspielen, verursachte der 23 Jahre alte Ersatzspieler von Holstein Kiel am Freitag im Match gegen den VfL Bochum (2:1) einen Elfmeter für die Geschichtsbücher und sah dafür auch noch die Gelbe Karte

SPD-Vorsitz: Woidke setzt auf Team Scholz/Geywitz Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender, Dietmar Woidke (SPD), setzt bei der Urwahl um den Parteivorsitz auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Klara Geywitz, die bis 2017 Generalsekretärin der Brandenburger SPD war. "Ich verspreche mir von beiden eine auf die Bedürfnisse der Men

Zum Wochenstart Abkühlung und Regenwetter Der Himmel über Berlin und Brandenburg bleibt grau und bewölkt. Für die Uckermark erwartete der Deutsche Wetterdienst am Sonntag maximal 14 Grad. Im südlichen Brandenburg sollte es mit 17 Grad im Elbe-Elster-Kreis etwas wärmer bleiben, dafür sei dort allerdings mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen

Trockenheit begünstigt Parasiten am Bergahorn Trockenheit und Hitze begünstigen in Brandenburg seit einiger Zeit das Auftreten der Rußrindenkrankheit am Bergahorn. Dabei handelt es sich um einen Pilzparasiten. Im schlimmsten Fall sterben Bäume ab, sagte Bianka Zimmer vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung in

Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum In Arkebek (Kreis Dithmarschen) ist ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagnachmittag auf einer Kreisstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Rettungskräfte brachten ihn in ein Kranken

Mann bei Sturz mit Elektroroller lebensgefährlich verletzt Ein 37-Jähriger hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Horst (Kreis Steinburg) lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der Rollerfahrer sei in Schlangenlinien auf der Horster Landstraße gefahren und anschließend gestürzt, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Ein entgegenkommender Aut

Ein Jahr Cannabis-Prozess: Verhandlung dauert an Ein Ende des Cannabisprozesses am Landgericht Flensburg ist auch ein Jahr nach Eröffnung der Hauptverhandlung noch nicht in Sicht. Es werde voraussichtlich bis ins kommende Jahr verhandelt werden, sagte ein Gerichtssprecher. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Hauptangeklagten vor, spätestens 20

Kalifornien - USA: Waldbrände bedrohen 50.000 Menschen 100 Quadratkilometer Feuer in der Weinregion: Ein Waldbrand breitet sich im Norden Kaliforniens aus. Viele Gebäude wurden schon zerstört. Auch im Süden des US-Bundesstaats brennt es. Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden

Knapp 194 000 Kieler zur Oberbürgermeisterwahl aufgerufen Amtsinhaber Ulf Kämpfer (SPD) geht als Favorit in die Kieler Oberbürgermeisterwahl am heutigen Sonntag. Der seit 2014 an der Spitze der Stadtverwaltung stehende Kämpfer wird auch von Grünen, FDP und dem SSW unterstützt. Sein größter Konkurrent unter den drei Gegenkandidaten kommt von der CDU: Die Un